Промоутер объяснил, почему Канье Уэст выступит в Петербурге, а не в Москве
Владимир Зубицкий рассказал в эфире НСН, чем северная столица привлекла скандального рэпера.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий заявил НСН, что если анонсированные в России концерты американского рэпера Канье Уэста все же состоятся, то на эти шоу приедут люди со всей страны и даже из ближнего зарубежья.
Канье Уэст впервые выступит в России, сообщили организаторы. Концерты рэпера пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. По данным Mash, «деньги артисту уже переведены, контракт подписан, отмен не ожидается». Организаторы ожидают до 160 тысяч зрителей. Билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Зубицкий объяснил, почему для выступления был выбран Санкт‑Петербург, а не Москва.
«В каких‑то городах, где Уэст давал концерты, билеты продавались за день‑два. Может быть, два солдаута. Тем более российская публика подогрета тем фейковым роликом, который сделали на песню Шатунова. Я знаю, что на концерте Уэста в Стамбуле 60–70% зрителей были русскоязычными — они поехали на концерт, чтобы посмотреть, споёт ли Уэст "Седую ночь". Солдауты могут быть, хотя это и рискованная история. Организаторы выбрали Питер, потому что в октябре в России уже холодно, а "Газпром Арена" — единственный в России крытый стадион. Это как огромный дворец спорта. Никто не знает, какая может быть температура. А это проблема и для артиста. Концерт в Москве мог бы быть только в "Лужниках"», — сказал собеседник НСН.
По его словам, шоу Уэста будет стоить миллионы долларов и окупится с продажи билетов.
«Сложно говорить, есть ли риски, связанные с репутацией артиста. Если концерт объявлен, то его проведение, наверное, согласовано. Наша компания тоже долго вела переговоры с артистом, но не срослось. Дай Бог, чтобы этот концерт состоялся. Такие проекты окупаются за счёт продажи билетов. Стоить такое шоу будет дорого: у артиста огромные гонорары. Если билеты будут хорошо покупать, то они могут стоить и дороже. На этого артиста поедет огромное количество зрителей из разных регионов России. Может быть, даже приедут из ближнего зарубежья. Гонорары такого артиста — миллионы долларов», — добавил Зубицкий.
Напомним, сгенерированная нейросетью версия песни «Седая ночь», стилизованная под исполнение Канье Уэста, заняла первое место в мировом чарте Shazam Global Top 200. Композиция под названием Silver Night завирусилась в соцсетях и быстро набрала популярность. Автором проекта оказался пользователь под псевдонимом August Septemberov. По его словам, создание такого контента требует значительной доработки на каждом этапе — от перевода и генерации вокала до монтажа видео, а не сводится к одному нажатию кнопки.
Ранее команда Уэста уже планировала концерт в России — в июне 2024 года. Однако мероприятие так и не состоялось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Приблизятся к истокам: Почему Disney откажется от «повестки» в адаптации «Рапунцель»
- СМИ назвали причину смерти американской актрисы Хайден Панеттьер
- Промоутер объяснил, почему Канье Уэст выступит в Петербурге, а не в Москве
- Трамп пригрозил ударить по Оману, если он помешает урегулированию
- Проще договориться: Армения не сможет заменить российский рынок Европой
- Канье Уэст впервые даст концерты в России
- СМИ: Путина попросили передать активы Nestle во временное управление
- Доиграет до рекорда: Булыкин не поверил, что Роналду закончит карьеру через год
- Дело не в зарплате: Как рестораны остались без поваров и официантов
- Трамп: Главная цель США - чтобы Иран не обладал ядерным оружием