По его словам, шоу Уэста будет стоить миллионы долларов и окупится с продажи билетов.

«Сложно говорить, есть ли риски, связанные с репутацией артиста. Если концерт объявлен, то его проведение, наверное, согласовано. Наша компания тоже долго вела переговоры с артистом, но не срослось. Дай Бог, чтобы этот концерт состоялся. Такие проекты окупаются за счёт продажи билетов. Стоить такое шоу будет дорого: у артиста огромные гонорары. Если билеты будут хорошо покупать, то они могут стоить и дороже. На этого артиста поедет огромное количество зрителей из разных регионов России. Может быть, даже приедут из ближнего зарубежья. Гонорары такого артиста — миллионы долларов», — добавил Зубицкий.

Напомним, сгенерированная нейросетью версия песни «Седая ночь», стилизованная под исполнение Канье Уэста, заняла первое место в мировом чарте Shazam Global Top 200. Композиция под названием Silver Night завирусилась в соцсетях и быстро набрала популярность. Автором проекта оказался пользователь под псевдонимом August Septemberov. По его словам, создание такого контента требует значительной доработки на каждом этапе — от перевода и генерации вокала до монтажа видео, а не сводится к одному нажатию кнопки.



Ранее команда Уэста уже планировала концерт в России — в июне 2024 года. Однако мероприятие так и не состоялось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

