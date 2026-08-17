В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России

Канье Уэст нужен в России. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

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Комментируя информацию о приезде американского рэпера в РФ она отметила, что в стране у него много поклонников.

«И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — заключила парламентарий.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст посетит с концертами не только Санкт-Петербург, но и Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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