В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России
Канье Уэст нужен в России. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.
Комментируя информацию о приезде американского рэпера в РФ она отметила, что в стране у него много поклонников.
«И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — заключила парламентарий.
Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст посетит с концертами не только Санкт-Петербург, но и Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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