В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России

Комментируя информацию о приезде американского рэпера в РФ она отметила, что в стране у него много поклонников.

«И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — заключила парламентарий.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст посетит с концертами не только Санкт-Петербург, но и Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

