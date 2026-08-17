Пригожин раскрыл, что грозит Канье Уэсту за концерты в России
Выступление в России может обернуться санкциями для Канье Уэста, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Канье Уэста сегодня нельзя назвать авторитетом для прочих зарубежных звезд, потому его возможное выступление в России не привлечет в страну других артистов, заявил в эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Канье Уэст впервые выступит в России, сообщили организаторы. Концерты рэпера пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Пригожин отметил, что возможные выступления рэпера вряд ли вдохновят других иностранных артистов на концерты в России.
«Я не уверен в том, что артист приедет. Даже если так – отлично. Это не значит, что другие артисты поедут. Не значит, что тот же Канье Уэст не попадет под очередные санкции из-за посещения России. Другие артисты точно к нам не поедут, можно не сомневаться. Канье Уэст для них - не авторитет», - сказал он.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий объяснил НСН, почему организаторы концертов рэпера выбрали местом проведения Санкт-Петербург, а не Москву.
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