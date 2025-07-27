Актер Демидов из «Квартета И» хулиганил на сцене фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»

«У меня и моих ребят сегодня особенно яркая реакция, потому что это новый состав группы "ДЕМИДОBAND". От предыдущего состава — только барабанщик. У нас сегодня на фестивале "крещение". Мы споем старые и новые песни. Но и старые песни зазвучали по-новому, потому что ребята играют по-другому. Мы репетировали долго и сыгрались. Если сегодня будут какие-то накладки, то для любого артиста это не должно быть препятствием. Жду положительных эмоций, хорошей музыки, хорошего настроения, чтобы у каждого человека все случилось на этом фестивале так, как он этого хочет», - поделился он.

Основатель рок-группы также пообещал, что коллектив будет хулиганить на сцене фестиваля «в меру потребностей зрителей».