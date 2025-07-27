Актер Демидов из «Квартета И» хулиганил на сцене фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
В эфире НСН музыкант Александр Демидов признался, что на рок-фестивале в «Москино» группа выступит в обновленном составе.
Основатель «ДЕМИДОBAND» и участник квартета «И», актер Александр Демидов в беседе со специальным корреспондентом НСН на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» заявил, что коллектив устроит «хулиганство» на сцене и пройдет «боевое крещение».
26 и 27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». На нем представлены 20 популярных рок-групп и артистов. Демидов рассказал, что на фестивале выступает с новым составом своей группы.
«У меня и моих ребят сегодня особенно яркая реакция, потому что это новый состав группы "ДЕМИДОBAND". От предыдущего состава — только барабанщик. У нас сегодня на фестивале "крещение". Мы споем старые и новые песни. Но и старые песни зазвучали по-новому, потому что ребята играют по-другому. Мы репетировали долго и сыгрались. Если сегодня будут какие-то накладки, то для любого артиста это не должно быть препятствием. Жду положительных эмоций, хорошей музыки, хорошего настроения, чтобы у каждого человека все случилось на этом фестивале так, как он этого хочет», - поделился он.
Основатель рок-группы также пообещал, что коллектив будет хулиганить на сцене фестиваля «в меру потребностей зрителей».
«Помню, я один раз "нахулиганил" на "Нашествии". Была жуткая глина, мы еле дошли до сцены в сапогах. Когда я на сцене решил хлюпать ногами по лужам — народ был рад, особенно первые ряды. Но я потерял метку от машины, и хорошо, что звукорежиссер ее нашел, потому что я бы потом оттуда не уехал. Оттуда потом всех вытаскивали трактора. Поэтому сегодня будем "хулиганить" в меру возможностей и зрительских потребностей. Но хулиганство — это не кричать матом, а спрашивать: "Где ваши руки? Как ваши дела?" — стандартный набор для артиста на музыкальной сцене. "Похулиганим" уже даже тем, что мы на этом фестивале. Посмотрим по ситуации: может, мне станет жарко, я сниму майку и оболью себя водой, или брошу ее в зал. Можно ждать все, что угодно, но только в рамках допустимого», - рассказал Демидов.
Музыкант также поделился своими впечатлениями от фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино».
«Здесь все организовано хорошо и все — очень-очень. Главное, чтобы было жарко около сцены, но не было жарко самим людям. Чтобы они не получили солнечный удар, а получили солнечный удар от музыки. Я в "Москино" не в первый раз. Снимался здесь в передаче, которую ведут Гарик Харламов и "Камызяки" (участники команды КВН "Камызяки", комики и ведущие Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов – прим. НСН). У меня здесь могут быть съемки, не буду говорить какого фильма. Я эту площадку знаю. Дай Бог ей удачи и процветания! Много хорошей музыки, много поклонников этой музыки, которым бы дарили радость творчеством, как бы оно не называлось. Потенциал у площадки огромный», - заключил собеседник НСН.
В первый день фестиваля зрители уже увидели выступления группы «Чайф», RADIO TAPOK, Найка Борзова, Гоши Куценко, а также других артистов и коллективов. Во второй день мероприятия, 27 июля, на площадке выступят «Ключи», NAGART, TattooIN, Юлия Пересильд с коллективом «МАNДРАГОРА», а также одни из хедлайнеров фестиваля — «Ленинград» и Сергей Шнуров.
Ранее генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева в пресс-центре НСН рассказала, что в последнее время в эфире «НАШЕго радио» становится все больше молодых артистов.
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