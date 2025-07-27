«Заряженное утро!»: Группа «Ключи» открыла второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
Площадка проведения фестиваля красивая и здесь отличный звук, сказал в эфире НСН проснувшийся в шесть утра Тимур Валеев, отметив дружелюбность и активность зрителей.
Основатель и вокалист рок-группы «Ключи» Тимур Валеев в интервью спецкору НСН рассказал об ощущениях от открытия второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» и знакомства с кинопарком «Москино».
26-27 июля в Москве проводится музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Хедлайнерами первого дня стал группа «Чайф» и Владимир Шахрин, второй день открыла группа «Ключи».
«Открывать фестиваль было прикольно, с погодой повезло. Правда, вставать пришлось пораньше, я проснулся в 6 утра, но все хорошо. Люди поддерживали, хоть их еще и немного, все были активные, дружелюбные, заряженные атмосферой фестиваля. Я хочу сказать большое спасибо работающим здесь ребятам-звуковикам, звук качественный, это мне очень понравилось», - сказал Валеев.
По его мнению, у концертной площадки кинопарка «Москино» большое будущее.
«Да, это место может стать точкой притяжения, здесь красиво, разные декорации. Здесь, наверное, можно снимать фильмы о событиях и XVII и XIX веков. В этом смысле перспектива в этой площадке есть однозначно», - заключил собеседник НСН.
Во второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» на сцену также выйдут группы NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова, «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд с коллективом «МАNДРАГОРА», а завершит вечер выступление группы «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.
До места проведения фестиваля можно добраться на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево», а также на городском транспорте от метро «Ольховая» и «Теплый стан».
Актер театра и кино Гоша Куценко, выступивший накануне на «НАШИХ В ГОРОДЕ» со своей группый «ГК», назвал гениальной идеей проведение музыкального фестиваля в кинопарке «Москино».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Число людей с ожирением по всему миру превысило миллиард
- «Крещение» и «стандартное хулиганство»: Основатель «ДЕМИДОBAND» о выступлении на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026
- «Заряженное утро!»: Группа «Ключи» открыла второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Российский боец попал в больницу после победы на турнире UFC
- СМИ: Лесные пожары начались в Турции из-за рекордной жары
- СМИ: Мать известного российского рэпера ушла в монастырь
- В кинопарке «Москино» стартовал второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Австрия готова обсуждать вступление в НАТО из-за России
- Милонов: Магазины должны драться за право продавать алкоголь россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru