Основатель и вокалист рок-группы «Ключи» Тимур Валеев в интервью спецкору НСН рассказал об ощущениях от открытия второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» и знакомства с кинопарком «Москино».

26-27 июля в Москве проводится музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Хедлайнерами первого дня стал группа «Чайф» и Владимир Шахрин, второй день открыла группа «Ключи».