Владимир Шахрин признался, что не против фита с блогерами
Владимир Шахрин заявил НСН, что группа «Чайф» всегда разрешает молодым музыкантам исполнять их песни.
Хедлайнер музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин признался в пресс-центре НСН, что коллектив никогда не отказывает молодым музыкантам исполнять их песни.
«Если будет хорошее, интересное предложение о фите, то я не против. Например, когда молодые музыканты просят нас разрешить им исполнять наши песни, то я никогда не отказываю. Огромное количество молодых ребят из разных городов пишут нам», - отметил музыкант.
При этом Шахрин добавил, что группе пока не поступали предложения о коллаборациях.
«К нам не обращаются никакие блогеры ни за какими фитами, как вы говорите. Я даже не знаю, что это за люди, блогеры ваши, я не подписан ни на одного. Однако мне кажется, что блогер - это тот, кто мелет что-то языком в экран, петь - это все-таки немного другая история. Думаю, блогеры начинают петь, когда набирают какую-то популярность, а потом перед ними встает вопрос заработка: нужно, чтобы люди несли деньги. Для этого надо продать билеты. Сложно продать билеты на просто говорящего человека, а вот на поющего можно. Как говорится, сцена покажет. Блогер может снять красивый клип, а концерт - это другое», - сказал собеседник НСН.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти выходные в кинопарке «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-коллективов, артистов и киноактеров со своими музыкальными группами. Заключительное выступление первого дня даст как раз «Чайф».
Ранее лидер коллектива RADIO TAPOK Олег Абрамов рассказал в пресс-центре НСН, что использование технологий позволяет разгрузить артиста, а несколько мелодий для нового альбома были написаны искусственным интеллектом (ИИ).
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