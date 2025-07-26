Владимир Шахрин признался, что не против фита с блогерами

Хедлайнер музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин признался в пресс-центре НСН, что коллектив никогда не отказывает молодым музыкантам исполнять их песни.

«Если будет хорошее, интересное предложение о фите, то я не против. Например, когда молодые музыканты просят нас разрешить им исполнять наши песни, то я никогда не отказываю. Огромное количество молодых ребят из разных городов пишут нам», - отметил музыкант.