Использование технологий позволяет разгрузить артиста, а несколько мелодий для нового альбома были написаны искусственным интеллектом (ИИ), рассказал в пресс-центре НСН лидер коллектива RADIO TAPOK Олег Абрамов.

В кинопарке «Москино» стартовал музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», на котором в течение двух дней, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Фронтмен группы RADIO TAPOK подчеркнул, что он активно использует современные технологии в своем творчестве.