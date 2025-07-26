Лидер группы RADIO TAPOK признался в использовании нейросетей в работе над альбомом
Видео и музыкальные редакторы от нейросетей в умелых руках облегчают работу музыканта, заявил в пресс-центре НСН Олег Абрамов.
Использование технологий позволяет разгрузить артиста, а несколько мелодий для нового альбома были написаны искусственным интеллектом (ИИ), рассказал в пресс-центре НСН лидер коллектива RADIO TAPOK Олег Абрамов.
В кинопарке «Москино» стартовал музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», на котором в течение двух дней, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Фронтмен группы RADIO TAPOK подчеркнул, что он активно использует современные технологии в своем творчестве.
«Нейросети и технологии — это очень круто. Они разгружают тебя и подкидывают идеи, я еду с ChatGPT и задаю ему тупые вопросы, получаю ответы. В этом плане надо быть аккуратным, так как он иногда вообще ничего не понимает в теме, но может очень уверенно писать. То же самое сейчас в музыке и видеопродакшне, я активно использую ИИ, но там очень много шлака, надо это делать аккуратно. В новом альбоме у меня будут мелодии, которые написал искусственный интеллект. В умелых руках они могут сделать многое», — поделился певец.
Ранее участник рок-фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» вокалист группы Casual Алексей Яшин в пресс-центре НСН рассказал о желании сняться в кино.
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