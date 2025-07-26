Лидер группы «Ключевая» заявил, что музыканты в восторге от фестиваля в «Москино»

По его словам, атмосфера в кинопарке великолепная и пропитанная «кинематографичностью».



«Площадка великолепная, есть определенная аура, атмосфера кинематографичности. Мы все росли на кинематографе, на лучших его традициях. Я очень много слышал про это место, но ни разу не доводилось здесь побывать, и вот побывал благодаря этому фестивалю», - заключил артист.

Ранее в пресс-центре НСН в рамках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» вокалист группы Casual Алексей Яшин рассказал о желании сняться в кино, однако посетовал на отсутствие актерского таланта.

С видеоматериалами с грандиозного летнего события можно ознакомиться Telegram-канале «Радиоточка НСН».

