Лидер группы «Ключевая» заявил, что музыканты в восторге от фестиваля в «Москино»
Максим Аншуков сказал спецкору НСН, что на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» группу «Ключевая» встретила прекрасная аудитория.
Лидер рок-группы «Ключевая» Максим Аншуков заявил специальному корреспонденту НСН, что коллектив остался в восторге от собственного выступления на музыкальном фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
Фестиваль проходит в эти выходные в «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-коллективов, артистов и киноактеров со своими музыкальными группами. Аншуков поделился эмоциями от выступления на фестивале.
«Выступление получилось настолько живым! Нам самим было очень интересно, мы получили большое удовольствие. Это такая неимоверно важная вещь - самим получать удовольствие от того, что ты делаешь, важно самим иметь интерес к своей деятельности. Нужно не отрабатывать номер, а разговаривать с аудиториями через песни. Когда видишь реакцию аудитории, всегда радуешься. Сегодня аудитория была прекрасна: люди пришли подготовленные, знающие, думающие, с прекрасными лицами», - сказал собеседник НСН.
По его словам, атмосфера в кинопарке великолепная и пропитанная «кинематографичностью».
«Площадка великолепная, есть определенная аура, атмосфера кинематографичности. Мы все росли на кинематографе, на лучших его традициях. Я очень много слышал про это место, но ни разу не доводилось здесь побывать, и вот побывал благодаря этому фестивалю», - заключил артист.
Ранее в пресс-центре НСН в рамках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» вокалист группы Casual Алексей Яшин рассказал о желании сняться в кино, однако посетовал на отсутствие актерского таланта.
С видеоматериалами с грандиозного летнего события можно ознакомиться Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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