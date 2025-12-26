Россиянам рассказали, каким будет курс доллара в 2026 году
Доллар США в 2026 году может стоить от 72 до 80 рублей. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, такого курса американской валюты можно ожидать в случае улучшения геополитической ситуации и снижении санкционного давления.
«При базовом сценарии, предполагающем умеренное ослабление рубля при снижении ключевой ставки — возможно, постепенно доллар будет в коридоре около 85–90 рублей», — заключил эксперт.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 45% и вошёл в число самых доходных мировых активов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
