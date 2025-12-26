Россияне продолжают проявлять интерес к санаторному отдыху из-за усталости на работе и стресса. Они также получают квоты и путевки от своих компаний, рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН.

Интерес к отдыху в российских санаториях снизился по ряду направлений. По данным национального туроператора «Алеан», на 10% снизилось число бронирований туров с целью лечения и оздоровления в Кавказских Минеральных Водах, а спрос на санатории Сочи по году снизился на 15%. При этом число бронирований санаториев в средней полосе России выросло на 25%: востребованы здравницы Костромской, Ивановской, Саратовской, Ярославской областей. Об этом сообщили «Известия». Арзуманова удивили такие данные.