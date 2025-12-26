Путин заявил о росте производства в России вооружений и боеприпасов
В России кратно увеличилось производство особо востребованных в ходе специальной военной операции (СВО) продукции и изделий. Об этом в ходе совещания по госпрограмме вооружений заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, российский лидер отметил, что, по сравнению с 2022 годом, производство бронетанкового вооружения в 2025 году увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной техники – в 3,7 раза, военной авиационной техники – в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.
Также глава государства сообщил, что выпуск техники связи и радиоэлектронной борьбы выросло в 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты – в 17,9 раза, средств поражения и боеприпасов – более чем в 22 раза.
Ранее Путин предложил запустить программу оснащения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным российским вооружением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
