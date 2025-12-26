Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт

Россия в настоящее время производит «миллионное количество» беспилотников. Как пишет RT, об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Путин: Состояние госфинансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону

По его словам, Москва опережает Киев по поставкам дронов в зону проведения специальной военной операции.

«Президент РФ уже говорил, я могу только повториться... сегодня мы поставляем беспилотники на фронт в больших количествах, чем наш противник», - сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российские войска превосходят ВСУ по общему количеству беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Росгвардии
