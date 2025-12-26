Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт

Песков: РФ и США провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами Ил-114-300 выполнил более 99% сертификационных полетов Мантуров анонсировал запуск всех зарубежных автозаводов в РФ до лета 2026 года Актер Петров стал новым амбассадором МегаФона Шпагин объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» попал в «игнор» на «Золотом орле»