«Большинство (80%) детей, которые попадают в интернаты и детские дома, там не задерживаются. Они уходят в замещающие семьи или в опеку к родственникам. Эта история существенно поменялась за последние 10 лет. Раньше ситуация была намного более печальная. Слово «усыновляют» мы, конечно, используем, но усыновителей у нас очень мало, около 6-7 тысяч не больше, из всех семейных устройств, которых десятки тысяч. В основном берут детей под опеку, потому что в случае усыновления ребенок может потерять какие-то льготы и возможность получить квартиру от государства», - рассказала эксперт.

По её словам, проблема в том, что ближайшие родственники ребенка могут жить в бедности или в плохих условиях.

«Авторы законопроекта хотели решить проблему, которая давно существует и связана с тем, что в действующем законе указан приоритет родственников при устройстве ребенка, но кроме этого данная фраза ничем не обеспечена, поэтому зачастую этот приоритет состоит только в том, что родственникам первым могут предложить забрать ребенка, но при этом опека одновременно может им отказать из-за плохих условий проживания, отсутствия необходимого дохода. Дети попадают в интернаты и детдома чаще всего из семей, которые живут достаточно бедно и с определенными проблемами. В основном в таких семьях тяжелая, сложная жизненная ситуация, которая передается в поколениях. И, соответственно, все родственники тоже живут не очень хорошо. Не с точки зрения того, что они все пьют, а с точки зрения бедности и плохих условий жизни. Очень часто, если они пытаются забрать ребенка, им отказывают», - указала глава благотворительного фонда.