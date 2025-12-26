Корректирующий правила усыновления детей законопроект призвали доработать
Новый законопроект не учитывает, что ребенок может быть привязан или иметь желание, чтобы воспитывал его отчим, а не бабушка, которая по новому правилу – родственник первого порядка, заявила в разговоре с НСН Елена Альшанская.
Новый законопроект вводит систему очереди, порядок, по которому ребенок будет предлагаться, но этот вопрос не должен решаться формально, заявила НСН руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
В Госдуму внесли законопроект, корректирующий правила усыновления, опеки и попечительства детей, оставшихся без попечения родителей, — так называемых социальных сирот, пишет «Коммерсант». Действующее законодательство ограничивается указанием, что родственники ребенка имеют приоритетное право на него. Депутаты хотят ввести систему очередности: первыми сироту смогут взять доверенные лица родителей, в случае их отказа право переходит к бабушкам и дедушкам — и далее по всем кровным родственникам. Только после этого ребенка смогут взять в семью посторонние граждане.
Альшанская отметила, что сейчас большинство детей в интернатах и детских домах долго не задерживаются.
«Большинство (80%) детей, которые попадают в интернаты и детские дома, там не задерживаются. Они уходят в замещающие семьи или в опеку к родственникам. Эта история существенно поменялась за последние 10 лет. Раньше ситуация была намного более печальная. Слово «усыновляют» мы, конечно, используем, но усыновителей у нас очень мало, около 6-7 тысяч не больше, из всех семейных устройств, которых десятки тысяч. В основном берут детей под опеку, потому что в случае усыновления ребенок может потерять какие-то льготы и возможность получить квартиру от государства», - рассказала эксперт.
По её словам, проблема в том, что ближайшие родственники ребенка могут жить в бедности или в плохих условиях.
«Авторы законопроекта хотели решить проблему, которая давно существует и связана с тем, что в действующем законе указан приоритет родственников при устройстве ребенка, но кроме этого данная фраза ничем не обеспечена, поэтому зачастую этот приоритет состоит только в том, что родственникам первым могут предложить забрать ребенка, но при этом опека одновременно может им отказать из-за плохих условий проживания, отсутствия необходимого дохода. Дети попадают в интернаты и детдома чаще всего из семей, которые живут достаточно бедно и с определенными проблемами. В основном в таких семьях тяжелая, сложная жизненная ситуация, которая передается в поколениях. И, соответственно, все родственники тоже живут не очень хорошо. Не с точки зрения того, что они все пьют, а с точки зрения бедности и плохих условий жизни. Очень часто, если они пытаются забрать ребенка, им отказывают», - указала глава благотворительного фонда.
Она также отметила ряд недостатков нового законопроекта.
«У меня есть большие вопросы к этому законопроекту, потому что, по сути, он вводит систему очереди, порядок, по которому ребенок будет предлагаться, но этот вопрос не должен решается так формально, потому что ребенок может жить с кем-то из родственников совсем не первого порядка. Он может быть привязан или иметь желание, чтобы воспитывал его отчим, а не бабушка, которая по новому правилу – родственник первого порядка. Нужно и прописывать, каким образом органы опеки должны обеспечивать этот приоритет, как они должны работать с родственниками. У нас сейчас нет и не появляется в этом законопроекте подход к тому, когда ребенка устраивают в семью к посторонним людям, потому что его уже нельзя вернуть в родной круг. Не определен и приоритет, чтобы ребенок оставался в семье с теми людьми, которых он знает», - добавила Альшанская.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили повышенным стрессом у россиян
- Корректирующий правила усыновления детей законопроект призвали доработать
- Арахамия подтвердил проработку на Украине онлайн-выборов
- Возвращение Урганта на ТВ отложили до завершения СВО
- Телеграм: Отмена Рождества и русские волки в финских лесах
- Путин заявил о росте производства в России вооружений и боеприпасов
- Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт
- Россиянам рассказали, каким будет курс доллара в 2026 году
- Адвокат рассказал, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной
- Росгвардия помогла доставить женщину со схватками в роддом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru