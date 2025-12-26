Арахамия подтвердил проработку на Украине онлайн-выборов
На Украине ведётся подготовка к проведению выборов в гибридном формате. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
На парламентской рабочей группе он уточнил, что данный формат предусматривает возможность онлайн-голосования. При этом в ходе обсуждения было указано, что электронное голосование вызывает опасения из-за вероятных фальсификаций.
Отмечается, что также рассматривается модель, предусматривающая проведение выборов в течение нескольких дней.
Ранее Арахамия заявил, что ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили повышенным стрессом у россиян
- Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%
- Корректирующий правила усыновления детей законопроект призвали доработать
- Арахамия подтвердил проработку на Украине онлайн-выборов
- Возвращение Урганта на ТВ отложили до завершения СВО
- Телеграм: Отмена Рождества и русские волки в финских лесах
- Путин заявил о росте производства в России вооружений и боеприпасов
- Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт
- Россиянам рассказали, каким будет курс доллара в 2026 году
- Адвокат рассказал, какую сумму Лурье может взыскать с Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru