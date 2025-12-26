Арахамия подтвердил проработку на Украине онлайн-выборов

На парламентской рабочей группе он уточнил, что данный формат предусматривает возможность онлайн-голосования. При этом в ходе обсуждения было указано, что электронное голосование вызывает опасения из-за вероятных фальсификаций.

Отмечается, что также рассматривается модель, предусматривающая проведение выборов в течение нескольких дней.

Ранее Арахамия заявил, что ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».