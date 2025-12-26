Телеведущий Иван Ургант сделал свой выбор, уехав в свое время из России, на телевидении его больше не ждут. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

Ургант ранее запустил канал на видеохостинге YouTube и разместил там первое видео, в котором обратился к россиянам. Ролик был опубликован в аккаунте «Живой Ургант». Соловьев заявил, что Ургант вряд ли вернется на телевидение, поскольку сделал свой выбор, покинув страну.

«На мой взгляд, Ургант свой выбор сделал давно, когда уехал из страны. Про него уже практически забыли за четыре года, да и не время сейчас для сомнительных шоу, надо укреплять идеологическую патриотическую платформу на российских духовно-нравственных ценностях. Сейчас время героев, защитников Отечества, и на ТВ надо проводить линию максимального знакомства с героями СВО, с их подвигами. Примеров из отечественной истории и культуры много, когда в годы войны создавались великие песни и кинофильмы», – сказал Соловьев.