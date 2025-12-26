Возвращение Урганта на ТВ отложили до завершения СВО
Ивана Урганта не пустят на телевидение из-за его общественной позиции, сказал НСН Сергей Соловьев. В свою очередь Елена Драпеко заявила НСН, что планов возвращать Урганта на телеэкраны пока нет.
Телеведущий Иван Ургант сделал свой выбор, уехав в свое время из России, на телевидении его больше не ждут. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Ургант ранее запустил канал на видеохостинге YouTube и разместил там первое видео, в котором обратился к россиянам. Ролик был опубликован в аккаунте «Живой Ургант». Соловьев заявил, что Ургант вряд ли вернется на телевидение, поскольку сделал свой выбор, покинув страну.
«На мой взгляд, Ургант свой выбор сделал давно, когда уехал из страны. Про него уже практически забыли за четыре года, да и не время сейчас для сомнительных шоу, надо укреплять идеологическую патриотическую платформу на российских духовно-нравственных ценностях. Сейчас время героев, защитников Отечества, и на ТВ надо проводить линию максимального знакомства с героями СВО, с их подвигами. Примеров из отечественной истории и культуры много, когда в годы войны создавались великие песни и кинофильмы», – сказал Соловьев.
Тем временем американская газета The New York Times утверждала, что некие «видные россияне» просили президента России Владимира Путина вернуть Урганта в эфир, но российский лидер отреагировал на это негативно. Советская и российская актриса, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила в разговоре с НСН, что таких сведений пока нет.
«Никаких известий о возвращении Урганта на телевидение нет. Не знаю, кто за него просил. Доживем до конца спецоперации — а там будет видно, вернется он или нет», — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что не в курсе просьб о возвращении на телевидение Урганта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Возвращение Урганта на ТВ отложили до завершения СВО
