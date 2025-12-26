2

В выходные председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Майами провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В среду Владимир Зеленский представил 20 пунктов плана по урегулированию конфликта, обсуждаемого с администрацией США.

«The_Agenda – "Повестка дня"» акцентирует внимание на том, что Зеленский хочет юридических гарантий безопасности:

«Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что формат гарантий безопасности со стороны США еще не определен. Киев обсуждает с переговорщиками продолжительность этих гарантий, а также оснащение "800-тысячной украинской армии". Для Зеленского обещанной на прошлой неделе американцами и европейцами поддержки после прекращения огня недостаточно. Ключевые гарантии безопасности должны будут иметь обязательную юридическую силу, заявил лидер киевского режима. <…> Но если Киев требует оставить ему хорошо оснащенную 800-тысячную армию при сохранении Западом (США прежде всего) поддержки авиацией, ПВО и разведки, то зачем Украине какие-то дополнительные "обязательные" гарантии со стороны американцев и европейцев? Возможно, под такими "гарантиями" с юридической силой на самом деле подразумеваются персональные гарантии для руководства киевского режима – отказ от преследования их в судах и конфискации имущества. Однако требовать такое от США и Европы глупо – все равно обманут, посадят и все отберут».

«Доктор Z прописал» настроен скептически:

«То, что выкатил Зеленский под названием "20 пунктов мирного плана", более походит на киевские хотелки. Вот что-что, а шулерство – это прямо-таки основа украинской псевдогосударственности. Ну и где в итоге оказались... Хотя почему "в итоге", они готовы этот путь продолжить».

Политолог Алексей Чеснаков полагает, что предъявленные Зеленским 20 пунктов не стоят серьезного анализа:

«Согласие российской стороны на такое предложение, да еще и в таком виде выглядит фантастическим сценарием. Зеленскому нужно было "отчитаться" о конструктивной позиции перед Рождеством. Он и отчитался. Не более того. Угрозы из Вашингтона по поводу затягивания переговорного процесса в Киеве воспринимают всерьез. США часто говорят о том, что мяч на стороне России или Украины, но теперь он именно на стороне Зеленского, который при всех рисках откровенно профанирует свою работу по мирному договору. Еще одно наглядное доказательство – Украина без усиления на нее давления не пойдет даже на вынужденные компромиссы».

«Тактический галстук» приводит аргументы в пользу версии о том, что в реализуемость требований Зеленского никто на Украине не верит:

«Главное из заявлений СВР РФ. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки. Украинские дипломаты за рубежом хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Зеленского».

«Темник» считает, что по Майами бродит призрак Минска:

«Уиткофф сообщил, что особое внимание стороны уделили последовательности и срокам исполнения пунктов обсуждаемого соглашения. Такой акцент самым очевидным образом является реакцией на принципиальную позицию Москвы, занимаемую после фарса Минских соглашений. Тогда Киев сорвал исполнение одобренных резолюцией Совбеза ООН положений. Пытался ими жонглировать, настаивая на изменении их последовательности. Что происходило при полном одобрении Запада и в конечном счете и стало причиной СВО. Теперь же, в надежде остановить каток российской военной машины, киевский режим пытаются поставить на рельсы жесткого графика исполнения обязательств. Задача практически невозможная. Хотя на данный момент глава украинской делегации Умеров и демонстрирует формальное согласие с поставленными рамками, продублировав дословно заявление Уиткоффа в своих соцсетях».



