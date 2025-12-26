Телеграм: Отмена Рождества и русские волки в финских лесах
В Москве прошел ряд терактов, Киев заменил православное Рождество католическим, Россия и США обсуждают условия мирного соглашения с Украиной, а финские олени испугались русских волков.
Заседание Госсовета
В четверг под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Государственного совета, посвященное подготовке кадров для экономики России.
Политолог Павел Данилин считает, что заседание Госсовета – не просто рутинное мероприятие:
«Это сигнал о приоритетах страны в эпоху глобальных вызовов. Президент четко обозначил: кадровые вопросы сегодня фундаментальны для развития России. Они касаются каждого региона, каждой отрасли. И это абсолютно верно. <…> Сегодня реальную возможность для самореализации имеет каждый. В стране реализуются десятки проектов, где талантливые люди могут проявить себя и напрямую повлиять на качество жизни соотечественников. Государство системно поддерживает развитие человеческого капитала – это стратегическая задача номер один. От нее зависит экономический рост, технологический прогресс, безопасность и суверенитет во всех сферах. В быстро меняющемся мире человеческий капитал становится ключевым фактором. Образованные, мотивированные люди быстро осваивают новые навыки, адаптируются к рынку труда. Высокий уровень человеческого капитала напрямую повышает доходы, благосостояние и качество жизни – как отдельного человека, так и всей страны. Президент это прекрасно понимает, поэтому по его инициативе запущен новый национальный проект "Кадры"».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, принявший участие в заседании, пишет, что президент обозначил ключевые направления работы:
«В каждом регионе необходимо назначить ответственного за подготовку кадров. Крайне важно развивать инфраструктуру профориентации молодежи. Нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования. Добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда. Особо Президент отметил, что искусственный интеллект – это прорывная, всеохватывающая технология, требующая массового пересмотра программ обучения и подготовки педагогов. Всем направлениям работы мы уделяем особое внимание у нас в Забайкалье. Наш край – это крупные инвестиционные проекты и конкретная потребность в специалистах. Лидерами спроса стали добывающая отрасль, транспорт и здравоохранение».
«Банкста» обращает внимание на слова президента об искусственном интеллекте:
«ИИ будет заменять людей в оптовой торговле, финансах и госуправлении, заявил Владимир Путин. Использование ИИ будет замещать не только отдельных сотрудников, но и создавать новые рабочие места. Ранее президент подчеркивал, что нельзя допустить ситуации, когда в стране, с одной стороны, "будут интеллектуальные элиты", а с другой – "люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать"».
«НОП.РФ» делает вывод:
«По итогам дискуссии самым радикальным сторонником скорейших изменений в системе подготовки кадров для экономики как раз и оказался сам президент Владимир Путин. Свое место заняла и отсылка к "кнопке-ИИ". И свою Администрацию он призвал разослать по участникам заседания проект перечня поручений. И вздохнул тяжеловато, высчитывая, когда можно получить ответную реакцию от ФОИВов и регионов – срок был в итоге поставлен до конца января».
«Мюсли вслух» размышляют о преимуществах искусственного интеллекта:
«Что может получить преподаватель от систем искусственного интеллекта? Прежде всего, помощь в заполнении всевозможных рутинных отчетов, в своевременном анализе результатов успеваемости школьников и студентов, понимания ими материала (отсюда можно выстроить более персонализированный подход к обучающимся), а также в облегчении процесса подготовки к занятиям. Сегодня ИИ все активнее внедряется в производственные алгоритмы, а значит, будущие кадры нужно готовить так, чтобы они, придя на высокотехнологичный завод, уже были знакомы с этими системами со школы, колледжа и вуза. В связи с этим президент Путин на заседании поручил федеральному центру и регионам заранее формировать подходы к ответам на новые вызовы со стороны системы образования и рынка труда. Выразим надежду, что в конце этих реформ машина возьмет на себя техническую сторону вопроса, тогда как педагог останется незаменимой единицей образовательного процесса, сосредоточившись на творческих задачах».
Переговоры о мире на Украине
В выходные председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Майами провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В среду Владимир Зеленский представил 20 пунктов плана по урегулированию конфликта, обсуждаемого с администрацией США.
«The_Agenda – "Повестка дня"» акцентирует внимание на том, что Зеленский хочет юридических гарантий безопасности:
«Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что формат гарантий безопасности со стороны США еще не определен. Киев обсуждает с переговорщиками продолжительность этих гарантий, а также оснащение "800-тысячной украинской армии". Для Зеленского обещанной на прошлой неделе американцами и европейцами поддержки после прекращения огня недостаточно. Ключевые гарантии безопасности должны будут иметь обязательную юридическую силу, заявил лидер киевского режима. <…> Но если Киев требует оставить ему хорошо оснащенную 800-тысячную армию при сохранении Западом (США прежде всего) поддержки авиацией, ПВО и разведки, то зачем Украине какие-то дополнительные "обязательные" гарантии со стороны американцев и европейцев? Возможно, под такими "гарантиями" с юридической силой на самом деле подразумеваются персональные гарантии для руководства киевского режима – отказ от преследования их в судах и конфискации имущества. Однако требовать такое от США и Европы глупо – все равно обманут, посадят и все отберут».
«Доктор Z прописал» настроен скептически:
«То, что выкатил Зеленский под названием "20 пунктов мирного плана", более походит на киевские хотелки. Вот что-что, а шулерство – это прямо-таки основа украинской псевдогосударственности. Ну и где в итоге оказались... Хотя почему "в итоге", они готовы этот путь продолжить».
Политолог Алексей Чеснаков полагает, что предъявленные Зеленским 20 пунктов не стоят серьезного анализа:
«Согласие российской стороны на такое предложение, да еще и в таком виде выглядит фантастическим сценарием. Зеленскому нужно было "отчитаться" о конструктивной позиции перед Рождеством. Он и отчитался. Не более того. Угрозы из Вашингтона по поводу затягивания переговорного процесса в Киеве воспринимают всерьез. США часто говорят о том, что мяч на стороне России или Украины, но теперь он именно на стороне Зеленского, который при всех рисках откровенно профанирует свою работу по мирному договору. Еще одно наглядное доказательство – Украина без усиления на нее давления не пойдет даже на вынужденные компромиссы».
«Тактический галстук» приводит аргументы в пользу версии о том, что в реализуемость требований Зеленского никто на Украине не верит:
«Главное из заявлений СВР РФ. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки. Украинские дипломаты за рубежом хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Зеленского».
«Темник» считает, что по Майами бродит призрак Минска:
«Уиткофф сообщил, что особое внимание стороны уделили последовательности и срокам исполнения пунктов обсуждаемого соглашения. Такой акцент самым очевидным образом является реакцией на принципиальную позицию Москвы, занимаемую после фарса Минских соглашений. Тогда Киев сорвал исполнение одобренных резолюцией Совбеза ООН положений. Пытался ими жонглировать, настаивая на изменении их последовательности. Что происходило при полном одобрении Запада и в конечном счете и стало причиной СВО. Теперь же, в надежде остановить каток российской военной машины, киевский режим пытаются поставить на рельсы жесткого графика исполнения обязательств. Задача практически невозможная. Хотя на данный момент глава украинской делегации Умеров и демонстрирует формальное согласие с поставленными рамками, продублировав дословно заявление Уиткоффа в своих соцсетях».
Теракты в России
В понедельник в Москве был взорван автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, он погиб. В среду в Москве в результате подрыва погибли лейтенанты полиции Максим Горбунов и Илья Климанов.
«Мейстер» связывает теракты с переговорами по украинскому конфликту:
«Очередной теракт против высокопоставленного российского офицера. В условиях ныне идущих переговоров это, на наш взгляд, четкий сигнал со стороны Европы и Киева, что ни на какие компромиссы по переговорной позиции они не пойдут, и обсуждаемые сейчас варианты на основе американского плана их не интересуют. А интересует их продолжение войны. Кто в этом сценарии, если его реализовать, оказывается главным проигравшим? Украина, разумеется. Война и потери продолжатся, удары по энергетике продолжатся, и так до момента, пока ВСУ внезапно не окажутся не в состоянии воевать дальше. Понимают ли это с той стороны? Разумеется. Но ни Европу, ни Киев судьба Украины не волнует. А вот возможное прекращение войны волнует, оно им не нужно».
«ЧП КАЗАНЬ ТАТАРСТАН НОВОСТИ» соглашается:
«Военные эксперты утверждают, что должность Сарварова не играла роли в его убийстве. Это – теракт, приуроченный к переговорам, которые спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в США. Он произошел в день работы саммита руководителей стран СНГ. Это послание, которое Киев транслирует всем и России: режим нацелен на срыв любых мирных переговоров. И эта практика будет продолжаться, несмотря на неудачи Украины на линии боевого соприкосновения. Так что у теракта не практический, а политический подтекст и украинские террористы не успокоятся – даже после завершения СВО».
«Всевидящее око» пишет о неотвратимости наказания:
«Следствие отрабатывает несколько версий преступления, в том числе основную – об организации взрыва украинскими спецслужбами. Увы, время от времени укронацистам удаются громкие теракты, зачастую направленные против российских военных. Хотя чаще всего украинских диверсантов берут с поличным еще до совершения преступления. В любом случае и исполнители, и организаторы этого преступления должны знать, что от возмездия им не уйти».
«Хлеб и Волин» подчеркивает, что два молодых лейтенанта полиции погибли на той же улице, где убили генерал-лейтенанта:
«Был сегодня на месте очередного теракта в Орехово-Борисово. Он произошел всего в нескольких метрах от места гибели генерала Фанила Сарварова. Буквально через день. На этот раз жертвами стали двое молодых пацанов, сотрудников ДПС: Илья Климанов и Максим Горбунов. На месте гибели Сарварова сегодня уже воздвигнут народный мемориал».
Русские волки кошмарят финских оленей
CNN сообщил, что в этом году российские волки убили более 1900 северных оленей в лесных районах Финляндии.
«Мараховское время» удивляется логике финнов:
«Я, ув. друзья, когда прочитал сообщения, то сначала решил, что это "дурка" – то есть веселый фейк от Панорамы.пуб там или от кого-то вооруженного нейросеткой. Но нет. CNN на суровых щщах сообщает, что да, из-за войны Путина на Украине гибнут финские олени Санты. Логика следующая: 1) Раньше русские отстреливали на своей стороне Лапландии волков, и поэтому в финской Лапландии оленям ничто не угрожало. У нас был такой процветающий "Санта-бизнес" с туристами и олешками. 2) А теперь русские воюют с Украиной. Поэтому масса охотников отправилась закрывать ипотеки на фронт. 3) Из-за этого куча волков "с русскими ДНК" (!!!) теперь живы-здоровы, переходят границу и кушают северных олешек. 4) Трамп, надави на Путина! Пусть он снова стоит на страже наших оленей, ведь у нас лапки, мы не можем защищать их сами. Пусть русские (которых мы ненавидим и чьи убийства как можем спонсируем) вернутся и снова будут бесплатно для нас охранять наш замечательный туристический санта-бизнес. Трудно найти лучший образчик истинно европейской логики. Для справки: Финляндия заплатила украинцам уже около 4 миллиардов евро на убийства русских».
«Безграничный аналитик» объясняет, при чем тут Путин:
«Как вы уже знаете, президент России Владимир Путин, по мнению Запада, способен вызывать смерчи, ураганы, устраивать наводнения, засухи, столкновения Земли с астероидами, моровую язву, а также насылать импотенцию на представителей "райского сада", от чего те делаются слабыми, вялыми и ни на что не способными. Не отстает от этих трендов и Финляндия. Теперь русские и, вероятно, лично Путин виноваты в том, что в Финляндии волки подрали популяцию местных северных оленей. Дескать, в самой Стране тысячи озер волков-то нет, да вот забегают со стороны России негодяи шерстяные и дерут почем зря наших оленей! При этом каждое уважающее себя финское СМИ обязательно подчеркивает, что это делают русские волки. Финские-то спокойные, сидят себе, слушают песни на финском языке, от которых запросто можно впасть в анабиоз, и никого не думают драть. А вот русские как напьются водки, как наиграются на своих балалайках, и давай нападать на оленей! Короче говоря, русские у Запада всегда виноваты во всем. Во Франции они наносят "антисемитские граффити", в Великобритании подкладывают бомбы в дилдо, создавая угрозу национальной безопасности, а в Финляндию направили волков для уничтожения оленей. Так и живем, друзья, так и живем!»
«РосСкандал» предостерегает противников России:
«Такое вот коварство! Хохлы загоняют себя в средневековье, а прилетает даже по финским оленям. Да, чухонцы! Это все вам непропорциональная кровавая месть за пожирание норвежскими оленями российского ягеля и вступление Финляндии в НАТО! Волков специально натравливаем на ваших рогатых! И выслеживаем с помощью ГЛОНАСС и FPV-дронов! Не связывайтесь с Путиным. Сожрем всех!»
«Росприроднадзор» обиделся за русских волков и приводит комментарий советника руководителя ведомства Амирхана Амирханова:
«"Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор", – заявил он. В России численность оленей примерно та же, что и была, и нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание, сказал Амирханов. Кроме того, волки питаются не только оленями, но и другими животными, и такого количества оленей все равно никогда не было, чтобы они являлись главным источником пищи для волков, даже для полярных, добавил эксперт. Он подчеркнул, что численность волков зависит от организации охотничьего хозяйства».
«InfoDefense Спектр» издевается:
«Раньше все было по‑честному: суровые русские мужики с гармошкой и валенками сидели у границы, мурлыкали "Катюшу" и регулировали популяцию серых хищников, защищая благородных финских оленей. Это был многовековой негласный контракт! А в России, меж тем, их сородичи подло размножались и плевать на волков хотели, демонстрируя порочную экологическую несознательность! Олень мирно жевал мох, волк думал трижды, прежде чем напасть, а Европа наслаждалась стабильностью. Но теперь – коварный план Кремля в действии! Все эти мужчины вместо того, чтобы заниматься благородным делом сдерживания волков, вдруг срочно понадобились где‑то под Авдеевкой! Оказалось, что стрелять в украинцев – это по курсу рубля выгоднее, чем отстреливать волков! Кто бы мог подумать? Вот она, истинная причина спецоперации – дестабилизация финского лесного хозяйства!»
Католическое Рождество
В четверг католический мир отмечал Рождество, но как-то не от души.
«Папочка канцлера» пишет про толерантную Германию:
«Берлинский сенат финансирует мероприятия по "деколонизации Рождества". В церкви Шарлоттенбурга провели экскурсию о переосмыслении праздника как истории "о власти, колониализме и дискриминации". Организовали ее на средства берлинского сената, спустив €80 тыс. В чем соль? Позиция евангелиста Матфея – "расистская ксенофобия", ведь волхвов с Востока он описывает "с подозрением и восхищением". Одного из них вообще изображают чернокожим. Чем не "колониальный образ другого"? Итого: Евангелие может "показать репрессивные структуры и колониальные взгляды", а христианские группы, считающие себя аполитичными, – привести к "правым структурам" и "открыть дверь для культурно-консервативной борьбы"».
«Французский взгляд» рассуждает о проблемах Франции:
«Все наши беды – не от того, что исламизация. Исламизация – это следствие, не причина. Почему на Западе исчезло Рождество? Почему вдруг вместо него везде зажигают Хануку? Я, например, три года назад вообще не знала, что это такое. Теперь это главный праздник в Европе. Макрон празднует с главным раввином в Елисейском дворце, Урсула зажигает в Европарламенте. И даже не постеснялась сказать, что Европа – это ценности Талмуда! О как! Привыкайте. Исламизация снизу и ханукизация сверху. А кто не может привыкнуть, должен наконец понять, что все потому, что отвернулись от Христа».
«АДЕКВАТ Z» следит за отменой Рождества в Европе:
«Рождество по ненашему календарю в европах, за немногими исключениями, приближалось и проходит именно так, как только и могло. С одного фланга – беснования мигрантов, которым Рождество харам, с довольно бесчисленными кадрами поваленных или даже сожженных елок, разгромленных вертепов и тому подобного. С другого – торжествующая над праздником повесточка, которую обезумевшие во всех, включая данное, отношениях власти как толкали, так и продолжают, в основном на формальной почве беспощадной борьбы с расизмом до последнего коренного жителя. У одних она выражается в дискурсе про деколонизацию Рождества с массой аспектов один другого вонючее, у других в отмене самого праздника путем его трансформации в "зимние выходные" или наподобие, у третьих в разных формах перелицовки или просто отказа от рождественской атрибутики – и на мнение податного сословия проводящим эту линию плевать не менее глубоко, чем мигрантам. Вернее, нет, не всего податного сословия: весомая его часть давно и прочно индоктринирована настолько, что ей все происходящее только по кайфу. Это я не к тому, что процессы (далеко не только обсуждаемые) деградации и разложения европейского клоповника необратимы, и максимум еще через поколение форму и лицо он утратит бесповоротно, больному позднему потомству на горе за грехи отцов. Это к тому, что самоподдерживающиеся процессы их гниения от нашего пристального внимания не должны ускользать ни в коем случае. Не только как источник военной угрозы от рулящих этими процессами безумцев, но и как нагляднейший пример, какими быть – или становиться – нельзя, потому что это прямой путь на свалку истории».
Политолог Малек Дудаков пишет о попытках отмены Рождества в США:
«Очередное Рождество в США не обошлось без привычных культурных войн. Либеральные медиа бросились "отменять" Санта-Клауса, предлагая заменить его на менее "расистскую" фигуру. Просто Санта для них олицетворяет собой "токсичную белизну" Рождества. К тому же Санту представляют стереотипным старым белым дедушкой, который живет за счет эксплуатации несчастных гномов. В общем, такому бессердечному белому капиталисту точно не место в либеральной Америке. Заодно Санта еще и является колонизатором – ведь он имеет власть распространять подарки по всему миру, в том числе в небелых странах. Культуре отмены хотят подвергнуть и хрестоматийную рождественскую композицию "Jingle Bells". Она была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году. Автор в дальнейшем успел повоевать за Конфедерацию. А саму песню теперь трактуют как некую насмешку над чернокожими».
Журналист Алексей Стефанов рассказывает про конфуз с русскоязычной елкой в Эстонии:
«Вот что бывает, когда даже елки в Эстонии не до конца интегрировались. Елка в русском городе Силламяэ отказалась зажигать свои огни, когда Дел Мороз попросил ее это сделать на эстонском языке. А вот когда он и все присутствовавшие попросили на русском языке, елка с удовольствием порадовала людей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не стать «хомячком»: Как прийти в форму после новогоднего застолья
- Жена Серебрякова опровергла слухи о госпитализации актера
- Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили повышенным стрессом у россиян
- Зеленский заявил, что мирный план США и Украины готов на 90%
- Корректирующий правила усыновления детей законопроект призвали доработать
- Арахамия подтвердил проработку на Украине онлайн-выборов
- Возвращение Урганта на ТВ отложили до завершения СВО
- Телеграм: Отмена Рождества и русские волки в финских лесах
- Путин заявил о росте производства в России вооружений и боеприпасов
- Мантуров заявил, что Россия опережает Украину по поставкам дронов на фронт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru