«В коллекции больше 10 тысяч!»: Грымов назвал самые желанные пластинки «Мелодии»

Ровно 60 лет назад, 23 апреля 1964 года, была создана знаменитая советская фирма грамзаписи «Мелодия». Кроме отечественной музыки, она выпускала пластинки иностранных музыкантов — которые моментально становились дефицитом. Импортные вещи, ставшие символами «жизни как на Западе», достать можно было вообще только на черном рынке. Грымов рассказал, что у него в коллекции помимо более 10 тысяч виниловых пластинок есть еще и мастер-ленты «Мелодии».



«Я хочу поздравить «Мелодию» с такой датой - она и большая, и маленькая одновременно. Я рад, что это все живет. Хотелось бы пожелать, чтобы были переиздания и чтобы уделили внимание качеству звучания. Виниловые диски в моей жизни появились с 14 лет, у меня большая коллекция, более 10 тысяч пластинок. Это абсолютно живая история, абсолютно тактильная, потому что вы можете это подержать в руках, можете увидеть оформление этих дисков, которые выполняли хорошие фотографы и художники, ну и, конечно же, аналоговый теплый звук. Я располагаю также копиями прямых мастер-лент «Мелодии», того же Высоцкого. Это больше счастье - слушать и получать от этого удовольствие», - сказал собеседник НСН.