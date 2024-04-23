«В коллекции больше 10 тысяч!»: Грымов назвал самые желанные пластинки «Мелодии»

Слушать виниловые пластинки с теплым аналоговым звуком и получать от этого удовольствие - большое счастье, заявил НСН Юрий Грымов.

Виниловые пластинки - абсолютно живая и тактильная история, заявил в эфире НСН худрук театра "Модерн" и по совместительству обладатель огромной коллекции винила Юрий Грымов.

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Ровно 60 лет назад, 23 апреля 1964 года, была создана знаменитая советская фирма грамзаписи «Мелодия». Кроме отечественной музыки, она выпускала пластинки иностранных музыкантов — которые моментально становились дефицитом. Импортные вещи, ставшие символами «жизни как на Западе», достать можно было вообще только на черном рынке. Грымов рассказал, что у него в коллекции помимо более 10 тысяч виниловых пластинок есть еще и мастер-ленты «Мелодии».

«Я хочу поздравить «Мелодию» с такой датой - она и большая, и маленькая одновременно. Я рад, что это все живет. Хотелось бы пожелать, чтобы были переиздания и чтобы уделили внимание качеству звучания. Виниловые диски в моей жизни появились с 14 лет, у меня большая коллекция, более 10 тысяч пластинок. Это абсолютно живая история, абсолютно тактильная, потому что вы можете это подержать в руках, можете увидеть оформление этих дисков, которые выполняли хорошие фотографы и художники, ну и, конечно же, аналоговый теплый звук. Я располагаю также копиями прямых мастер-лент «Мелодии», того же Высоцкого. Это больше счастье - слушать и получать от этого удовольствие», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, во времена СССР были «черные рынки» виниловых пластинок, однако «мелодия» сталась поспевать за спросом на рынке.

«Понятно, что был «черный рынок» пластинок, были эти «толкучки» в скверах напротив цирка на Цветном бульваре, все убегали от милиции. Ценились очень Pink Floyd и The Beatles. Все эти вещи были, но я очень рад, что «Мелодия» довольно быстро реагировала на потребности рынка и выпускала многие зарубежные диски на своем виниле, это было в доступе, это можно было купить, если вы просыпались рано утром и шли в магазин «Мелодии», - сказал Грымов.
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Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин в свою очередь назвал гордостью «Мелодии» пластинки Алексей Рыбникова, Аллы Пугачевой и Юрия Антонова.

«Гордостью «Мелодии» можно считать произведение Рыбникова, Антонова, Пугачевой. Это золотой каталог, история отечественной грамзаписи. Эти пластинки хотел иметь у себя дома каждый советский гражданин. Иностранные пластинки было сложнее приобрести, потому что их просто не завозили, люди привозили их из загранпоездок», - отметил Козин.

Ранее Козин в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что кассеты и магнитофоны не вернутся в моду, как это ранее случилось с винилом. По его словам, кассеты не являются таким фетишем, как винил.

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ФОТО: пресс-служба театра «Модерн»
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