«В коллекции больше 10 тысяч!»: Грымов назвал самые желанные пластинки «Мелодии»
Слушать виниловые пластинки с теплым аналоговым звуком и получать от этого удовольствие - большое счастье, заявил НСН Юрий Грымов.
Виниловые пластинки - абсолютно живая и тактильная история, заявил в эфире НСН худрук театра "Модерн" и по совместительству обладатель огромной коллекции винила Юрий Грымов.
Ровно 60 лет назад, 23 апреля 1964 года, была создана знаменитая советская фирма грамзаписи «Мелодия». Кроме отечественной музыки, она выпускала пластинки иностранных музыкантов — которые моментально становились дефицитом. Импортные вещи, ставшие символами «жизни как на Западе», достать можно было вообще только на черном рынке. Грымов рассказал, что у него в коллекции помимо более 10 тысяч виниловых пластинок есть еще и мастер-ленты «Мелодии».
«Я хочу поздравить «Мелодию» с такой датой - она и большая, и маленькая одновременно. Я рад, что это все живет. Хотелось бы пожелать, чтобы были переиздания и чтобы уделили внимание качеству звучания. Виниловые диски в моей жизни появились с 14 лет, у меня большая коллекция, более 10 тысяч пластинок. Это абсолютно живая история, абсолютно тактильная, потому что вы можете это подержать в руках, можете увидеть оформление этих дисков, которые выполняли хорошие фотографы и художники, ну и, конечно же, аналоговый теплый звук. Я располагаю также копиями прямых мастер-лент «Мелодии», того же Высоцкого. Это больше счастье - слушать и получать от этого удовольствие», - сказал собеседник НСН.
По его словам, во времена СССР были «черные рынки» виниловых пластинок, однако «мелодия» сталась поспевать за спросом на рынке.
«Понятно, что был «черный рынок» пластинок, были эти «толкучки» в скверах напротив цирка на Цветном бульваре, все убегали от милиции. Ценились очень Pink Floyd и The Beatles. Все эти вещи были, но я очень рад, что «Мелодия» довольно быстро реагировала на потребности рынка и выпускала многие зарубежные диски на своем виниле, это было в доступе, это можно было купить, если вы просыпались рано утром и шли в магазин «Мелодии», - сказал Грымов.
Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин в свою очередь назвал гордостью «Мелодии» пластинки Алексей Рыбникова, Аллы Пугачевой и Юрия Антонова.
«Гордостью «Мелодии» можно считать произведение Рыбникова, Антонова, Пугачевой. Это золотой каталог, история отечественной грамзаписи. Эти пластинки хотел иметь у себя дома каждый советский гражданин. Иностранные пластинки было сложнее приобрести, потому что их просто не завозили, люди привозили их из загранпоездок», - отметил Козин.
Ранее Козин в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что кассеты и магнитофоны не вернутся в моду, как это ранее случилось с винилом. По его словам, кассеты не являются таким фетишем, как винил.
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