По его словам, всё это - последствия заселения европейских государств новыми пассионариями.

Милонов отметил, что жалеть об этих процессах не стоит, так как Европа превратилась в дохлую лошадь из стихотворения французского поэта Шарля Бодлера «Падаль».

«Лошадь дохлая, поэтому она разлагается, «зловонный изрыгая гной». Европа сейчас и является той самой бодлеровской лошадью», — заключил депутат.

Ранее Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что западное кино не виновато в порче психики российской молодежи.

