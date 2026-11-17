Милонов сравнил Европу с дохлой лошадью Бодлера
Протесты и погромы во Франции и других европейских странах, произошедшие в текущем году, станут нормой в следующем. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, всё это - последствия заселения европейских государств новыми пассионариями.
Милонов отметил, что жалеть об этих процессах не стоит, так как Европа превратилась в дохлую лошадь из стихотворения французского поэта Шарля Бодлера «Падаль».
«Лошадь дохлая, поэтому она разлагается, «зловонный изрыгая гной». Европа сейчас и является той самой бодлеровской лошадью», — заключил депутат.
Ранее Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что западное кино не виновато в порче психики российской молодежи.
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