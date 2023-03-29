«Престижный подарок»: Продюсер Кушнир назвал причины популярности виниловых пластинок

Накануне сообщалось, что спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом. При этом по сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос еще заметнее — почти в четыре раза (на 296%). Александр Кушнир отметил, что порядка 20-25% купленных пластинок россияне используют для украшения интерьера.

«Среди хипстерской молодежи возрос спрос на винил, как на элемент дизайна. Условно говоря, покупают Arctic Monkeys с красивой обложкой, ставят дома, в офисах, лофтах. Она стоит даже не распечатанная. Это признают в России и за рубежом. Процент таких пластинок довольно высокий: 20-25%. Вплоть до того, что люди покупают новый релиз в двух видах: дешевый на СD, а артефакт стоит для красоты. Также видно, что виниловые пластинки стали элементом модного и престижного подарка», - сказал Кушнир.

Продюсер рассказал, что для виниловых пластинок появилась мощная сеть распространения: интернет, «стихийные сходки» и новые магазины. По словам Кушнира, масса лейблов сконцентрировались на переиздании музыкальных «артефактов».