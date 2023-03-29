«Престижный подарок»: Продюсер Кушнир назвал причины популярности виниловых пластинок

Для виниловых пластинок появилась мощная сеть распространения: интернет, стихийные сходки и новые магазины, отметил в эфире НСН Александр Кушнир. 

Спрос на виниловые пластинки в России вырос, так как они стали элементом модного и престижного подарка, рассказал продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир в разговоре с НСН. Также он отметил, что пластинки стала часто использовать молодежь в дизайне: их ставят дома, в офисах и лофтах.

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Накануне сообщалось, что спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом. При этом по сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос еще заметнее — почти в четыре раза (на 296%). Александр Кушнир отметил, что порядка 20-25% купленных пластинок россияне используют для украшения интерьера.

«Среди хипстерской молодежи возрос спрос на винил, как на элемент дизайна. Условно говоря, покупают Arctic Monkeys с красивой обложкой, ставят дома, в офисах, лофтах. Она стоит даже не распечатанная. Это признают в России и за рубежом. Процент таких пластинок довольно высокий: 20-25%. Вплоть до того, что люди покупают новый релиз в двух видах: дешевый на СD, а артефакт стоит для красоты. Также видно, что виниловые пластинки стали элементом модного и престижного подарка», - сказал Кушнир.

Продюсер рассказал, что для виниловых пластинок появилась мощная сеть распространения: интернет, «стихийные сходки» и новые магазины. По словам Кушнира, масса лейблов сконцентрировались на переиздании музыкальных «артефактов».

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«Несмотря на пандемию и внешнюю изоляцию, в регионах открываются новые магазины. Во всех крупных городах существуют, как в 70-е и 80-е годы, так называемые виниловые «балки». Там съезжаются не просто крупнейшие дистрибьюторы со всего региона, там яблоку негде упасть. В Москве открылся шикарный новый магазин прямо в центре. Получается три кита: интернет, стихийные сходки и новые магазины. Масса лейблов, начиная от «Отделения «Выход» и заканчивая «Выргородом», очень активно последние два-три года сконцентрировались на переиздании артефактов «Времени колокольчиков», - резюмировал Кушнир.

Ранее директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов объяснил НСН, что рост спроса на пластинки в России не связан с уходом из страны стриминговых сервисов. По его словам, производство винила в стране увеличивается примерно на 20-25% каждый год, но вместе с тем растет и цена на продукцию.

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