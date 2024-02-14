Глава Moroz Records: Качество записи на аудиокассетах уступает винилу и CD-дискам
Глава Moroz Records Сергей Голицын в эфире НСН назвал появившийся тренд на кассеты баловством.
Генеральный директор российской фирмы звукозаписи и музыкального лейбла Moroz Records Сергей Голицын в эфире НСН заявил, что музыка на кассетах «на любителя», а по своему качеству она уступает и винилу, и компакт-дискам.
Ранее компания FiiO запустила в Китае портативный кассетный плеер CP13. Новинка предназначена для ценителей аналогового звучания, предпочитающих высококачественный нецифровой звук. Плеер уже доступен в Китае по цене 699 юаней (около 95 долларов). Глобальные продажи должны начаться весной — предполагаемая цена составит 165 долларов.
«Кассеты в отличие от винила очень нишевой продукт. Кассеты не возродятся, как это произошло с винилом, такого ренессанса не будет, потому что это технически сложное устройство, более дорогое в производстве и более технически сложное. Качество воспроизводимого на кассетах звука, безусловно, хуже, чем на компакт-дисках и виниле. Это вообще на любителя», - сказал собеседник НСН.
По его словам, популярность винила на российском рынке растет с 2012 года.
«Сейчас выпускаются ограниченные тиражи кассет новых альбомов. Наша компания, правда, этого пока не делает, потому что мы не считаем это предметом заработка, это некий фетишизм. Мы не видим смысла продавать по несколько лет тиражи по 200-300 кассет. Винил же по-прежнему растет, это, можно сказать, уже массовое увлечение. На российском рынке винил растет с 2012 года. С кассетами, думаю, такого не будет, это просто баловство. Мы кассеты выпускали лет 20 назад, какие-то тиражи могут еще лежать на складе. Если будет востребованность, то мы выставим их на наш сайт или на маркетплейсы. Мы пока что не готовы возвращаться к выпуску кассет, оно того не стоит», - отметил Голицын.
Ранее компания Moroz Records объявила, что совместный студийный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина «Смутное время» будет переиздан на «двойном тяжелом виниле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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