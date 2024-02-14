Глава Moroz Records: Качество записи на аудиокассетах уступает винилу и CD-дискам

По его словам, популярность винила на российском рынке растет с 2012 года.

«Сейчас выпускаются ограниченные тиражи кассет новых альбомов. Наша компания, правда, этого пока не делает, потому что мы не считаем это предметом заработка, это некий фетишизм. Мы не видим смысла продавать по несколько лет тиражи по 200-300 кассет. Винил же по-прежнему растет, это, можно сказать, уже массовое увлечение. На российском рынке винил растет с 2012 года. С кассетами, думаю, такого не будет, это просто баловство. Мы кассеты выпускали лет 20 назад, какие-то тиражи могут еще лежать на складе. Если будет востребованность, то мы выставим их на наш сайт или на маркетплейсы. Мы пока что не готовы возвращаться к выпуску кассет, оно того не стоит», - отметил Голицын.

Ранее компания Moroz Records объявила, что совместный студийный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина «Смутное время» будет переиздан на «двойном тяжелом виниле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

