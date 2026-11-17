В документе говорится, что геополитическая напряженность в регионе и ограничительные меры против РФ будут сохраняться на протяжении всего прогнозного периода. Этот сценарий используется как базовое условие для расчетов и оценок развития стран ЕС и мировой экономики на 2027 и 2028 годы.



Отдельная часть прогноза посвящена экономической ситуации на Украине. По оценке Еврокомиссии, в первом полугодии 2026 года ВВП там сократился на 0,1% в годовом выражении. По итогам всего года ожидается рост на 0,6%, однако в 2027-м темпы могут замедлиться до 0,3%.



Ускорение роста до 3,5% прогнозируется только в 2028-м. Этот расчет основан на техническом допущении о том, что к началу года сложатся условия для масштабного восстановления страны. При этом Еврокомиссия подчеркивает высокую неопределенность прогноза и указывает, что дальнейшее ухудшение ситуации в сфере безопасности может привести к новым перебоям в работе предприятий.



В ЕК также отмечают, что конфликт с РФ продолжает негативно влиять на украинский рынок труда. Мобилизация, эмиграция и перемещение населения сокращают число доступных специалистов, усиливая дефицит кадров. По оценке ведомства, нехватка квалифицированных сотрудников и последствия демографических изменений будут сдерживать экономическую активность на всем прогнозном горизонте.



Недавно глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что соглашение по Украине предусматривает и мир между Россией и Европой.

