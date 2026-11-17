«Самый его популярный фильм в России – “Волк с Уолл-стрит”. В советское время его картины здесь не шли. Видимо, потому он уже тогда был слишком дороговат, и, как ни странно, не очень “зрительск”. Нам бы от Америки чего-то попроще, чем Скорсезе, и подинамичнее. Нам нужно жанровое и в то же время попсовое. Вот Квентин Тарантино в этом смысле для нас идеален. А Скорсезе снимает в стилистике драмы, и он грузит, его картины с мыслью – это нам не очень нужно. Для нас Америка – это в первую очередь динамика. Более того, “Волк с Уолл-стрит” зашел именно в нулевые годы, когда мы практически вообще не смотрели наше кино. К тому моменту уже сложилась четкая “проамериканская” аудитория и даже увеличилась в размерах. Потому что абсолютно все запали на американские сериалы. Все превратились в абсолютных хипстеров. Именно в этот момент сработал “Волк с Уолл-стрит”», – объяснил Шпагин.

Лучшим фильмом Скорсезе критик, тем не менее, считает «Короля комедии».

«Это жесткая сатира, издевательство над американской ментальностью, трагикомедия, которая переходит в драму. Ну, а если говорить лично про меня, то “Последнее искушение Христа” стало в моей жизни судьбоносным. Картина стала триггером, после которого я побежал в церковь креститься», – признался Шпагин.

При этом, по мнению собеседника НСН, Скорсезе нельзя отнести к режиссерам, которые сформировали язык современного кино.

«Он ничего не формировал. Он всегда был выдающимся художником мейнстрима. Иногда он делал легкие шаги в сторону жанра. Но чисто жанровые его картины, типа “Банд Нью-Йорка”, у него были не очень. Ему ближе психология. Он всегда оставался верен своему психологическому мейнстриму, с очень сильно выраженным зрительским началом. Один только раз он позволил себе снять более артхаусную картину – “Таксист”. Но и она стала популярной в Америке, потому что цепляла за самые болевые точки», – отметил критик.

По мнению Шпагина, 84 года – еще не возраст, когда можно начинать говорить о том, что следующий фильм для режиссера может стать «лебединой песней».

«Вуди Аллену за 90! А он снимает по два фильма в год. Да и Клинт Иствуд, которому под 100, еще что-то снимает. Кстати, вот его-то, Иствуда, можно назвать полным духовным наследником Скорсезе. Он делает драмы, глубокие, умные, цепляющие и заставляющее сильно о чем-то задуматься. Возвращаясь к Скорсезе, у меня есть полное ощущение, что он все еще в силе, живчик! Как в общем-то и Андрей Кончаловский – тоже его собрат! Вот что значит быть мейнстримщиком, долго проживешь! Словом, у меня нет ощущения, что Скорсезе в последних фильмах работает на третьем дыхании и ему пора уже, так сказать, спать», – резюмировал Шпагин.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему Мартина Скорсезе можно назвать живым классиком и одним из величайших режиссеров XX века.

