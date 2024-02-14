Глава Navigator Records не поверил в растущую популярность аудиокассет
Аудиокассеты и магнитофоны не обладают таким фетишем, как винил, поэтому их не ждет вторая волна популярности, заявил НСН Алексей Козин.
Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин в эфире НСН выразил мнение, что кассеты и магнитофоны не вернутся в моду, как это ранее случилось с винилом.
Ранее компания FiiO запустила в Китае портативный кассетный плеер CP13. «Новинка» предназначена для ценителей аналогового звучания, предпочитающих высококачественный нецифровой звук. Плеер уже доступен в Китае по цене 699 юаней (около 95 долларов). Глобальные продажи должны начаться весной — предполагаемая цена составит 165 долларов.
«Маловероятно, что кассеты и магнитофоны вернутся в моду, как это получилось с винилом. Кассеты не обладают таким фетишем, как винил. Кассетные проигрыватели не обладают такой привлекательностью, как виниловые. На сегодняшний день практически не осталось аппаратуры для тиражирования. Мы пробовали выпускать на отдельные релизы кассеты, у нас был такой опыт, но в основном это расходилось просто как прикольные подарки. Просто пластинку приятно в руках держать, рассматривать печать, какие-то фрагменты, какие-то элементы оформления. В этом есть что-то магическое. Лично у меня даже не осталось кассетных магнитофонов», - сказал собеседник НСН.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза признался «Радиоточке НСН» , что раньше считал виниловый проигрыватель «прошлым веком», к которому человечество никогда не вернется.
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