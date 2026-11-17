Меланшон призвал Францию отреагировать на жесткое предупреждение Лаврова
Лидер французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Париж принять меры после предупреждения главы МИД РФ Сергея Лаврова о присутствии военнослужащих Пятой республики на Украине. Политик написал в X, что его страна не должна становиться участником боевых действий.
Меланшон назвал ситуацию тревожной и напомнил, что вопрос возможного участия французских военных в конфликте уже поднимался парламентской группой его объединения. По его мнению, необходимо исключить любые действия, которые могут привести к прямому вовлечению в боевые действия.
Ранее Лавров сообщил, что российская сторона предупредила республику о своем отношении к подобным действиям. Министр расценил размещение контингента как прямое участие Парижа в конфликте.
Меланшон, баллотирующийся в президенты Франции, выступил со своим призывом на фоне обсуждения роли европейских стран в украинском конфликте.
Ранее он предложил Парижу выйти из объединенного командования североатлантического альянса, а затем поэтапно — из самого военного блока.
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