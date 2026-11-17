Меланшон назвал ситуацию тревожной и напомнил, что вопрос возможного участия французских военных в конфликте уже поднимался парламентской группой его объединения. По его мнению, необходимо исключить любые действия, которые могут привести к прямому вовлечению в боевые действия.



Ранее Лавров сообщил, что российская сторона предупредила республику о своем отношении к подобным действиям. Министр расценил размещение контингента как прямое участие Парижа в конфликте.



Меланшон, баллотирующийся в президенты Франции, выступил со своим призывом на фоне обсуждения роли европейских стран в украинском конфликте.



Ранее он предложил Парижу выйти из объединенного командования североатлантического альянса, а затем поэтапно — из самого военного блока.

