«Мурашки и родное потрескивание»: Названо место винила в акустической эволюции
Мастер-лента остается очень дорогим эталоном, в пользу винила играют «паразитные резонансы», а развитие «цифры» завело музыку в тупик, сказал в эфире НСН Михаил Сидаш.
Винил занимает сегодня второе место среди аудионосителей по качеству звука, при этом так называемых аудиофилов привлекает эффект присутствия, объяснил в интервью НСН главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш.
«Вся самая хорошая аналоговая техника была придумана в 1950-60-е годы "золотого" аудио. В 1980-е и 1990-е все корпорации пытались выпускать топовый продукт и часто совершали одни и те же ошибки, заходя в тупик и делая слишком сложные вещи. Эволюция акустических систем уперлась в определенные ограничения. Были компакт-кассеты, винил, потом CD, все выкинули кассеты и виниловые проигрыватели, а потом начали выкупать их обратно. Люди начали использовать цифру, а потом поняли, что с появившимся удобством использования мы потеряли музыку. Сейчас из цифры выжато всё, а если мы говорим об аналоге, у такой записи нет битности, пикселя, размера, для цифры это недостижимо. Да, сейчас популярно цифровое вещание, оцифровываются старые пластинки. Это удобно, но первопрессы винилов могут стоить тысячи долларов, а на мастер-ленты (это первоисточник) цены могут быть просто космические», - разъяснил Сидаш.
По его словам, особое звучание винилу добавляют так называемые «паразитические характеристики».
«Понятно, что мастер-лента - это эталон, но не все могут позволить себе купить, содержать такую технику и иметь необходимую площадь, - это аппарат размером с небольшой холодильник, плюс его надо обслуживать. На втором месте идет винил, потому что это церемония знакомства с музыкой, с пластинкой. Сам по себе это формат, в котором есть паразитные резонансы. Изначально считалось, что это плохо влияет на точность передачи, но потом выяснилось, что наоборот, - это звучание нам нравится за счет паразитных характеристик. Потрескивание и шум от виниловой пластинки кажется нам такими уютными и родными. То же самое с ламповой техникой. Но это как вкусные вещи. Вареная картошка честнее, но если посолить и поперчить, добавить приправу, будет вкуснее, хоть это и, возможно, неправильно с точки зрения восприятия продукта», - указал эксперт.
При этом Сидаш отметил, что аудиофилы больше ценят эффект присутствия, чем «кристаллизацию звука».
«Звук может быть детализированный, жирный, напористый, с большим или меньшим количеством баса и детальности, маслянистый тягучий или наоборот "сухой". Для любителей скрипичных концертов – одно, для поклонников рок-музыки и джаза - другое. При этом аудиофилы хотят получить не какой-то кристаллизованный, идеальный звук, а эффект присутствия. Например, у меня есть запись Высоцкого на одном из квартирников, где он исполняет песню в присутствии Шемякина, тушит сигарету, чертыхается, спотыкается о микрофон и все это становится слышно на акустике определенного класса. У слушателя возникает ощущение присутствия в той квартире и появляются те самые мурашки истинного ценителя музыки. Кажется, что исполнитель сидит в пяти метрах от тебя и поет только для тебя», - заключил собеседник НСН.
Ранее Михаил Сидаш рассказал НСН об уникальных акустических технологиях, которые возрождаются в России.
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