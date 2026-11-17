Госдуме предложили открывать госдепозит каждому новорожденному
Каждому новорождённому ребёнку в России следует открывать государственный накопительный счёт. Как пишет Life.ru, с такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.
По его словам, начальный взнос должно вносить государство в автоматическом режиме, используя для этого, например, средства из Фонда национального благосостояния.
Депутат считает, что проценты должны начисляться до совершеннолетия ребёнка. А после 18 лет средства со счёта можно будет потратить на оплату профессионального обучения, колледжа или государственного вуза.
Камнев указал, что этот механизм позволит обеспечить стартовый образовательный капитал любому ребёнку, независимо от финансового положения его родителей. Сейчас же возможность накопить на обучение детей есть далеко не у каждой семьи.
«Депозит на образование, на котором будут копиться проценты, поможет эту несправедливость хотя бы частично исправить», — заключил парламентарий.
Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября, следует ввести дополнительные выплаты для россиянок, которые воспитывают трех и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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