Горевой заявил о низком уровне современных актеров
Актер театра и кино Михаил Горевой в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что среди коллег осталось мало настоящих исполнителей. Он назвал таковыми в основном легенд советского кинематографа и некоторых культовых голливудских звезд.
Горевой напомнил, что многие считают себя актерами, но это неправда, даже если есть диплом.
Актера он назвал уникальным и редким инструментом, предназначенным для работы «на территории человеческих душ». В пример артист привел Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева и Инну Чурикову. По его словам, от них шел свет.
Настоящим же исполнителем Горевой считает и Тома Хэнкса. Михаил Горевой понял это после совместных съемок в ленте «Шпионский мост».
Ранее российский актер раскрыл, какая страна снимает кино лучше Голливуда.
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