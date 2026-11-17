Горевой напомнил, что многие считают себя актерами, но это неправда, даже если есть диплом.



Актера он назвал уникальным и редким инструментом, предназначенным для работы «на территории человеческих душ». В пример артист привел Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева и Инну Чурикову. По его словам, от них шел свет.



Настоящим же исполнителем Горевой считает и Тома Хэнкса. Михаил Горевой понял это после совместных съемок в ленте «Шпионский мост».



Ранее российский актер раскрыл, какая страна снимает кино лучше Голливуда.

