Певица Бейонсе установила рекорд по количеству премий «Грэмми»
Американская певица Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа наград музыкальной премии «Грэмми» в истории.
В ночь на понедельник в Лос- Анджелесе прошла 65-я церемония вручения «Грэмми». Эксперты выбрали лучших артистов и их работы за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022-го.
Бейонсе была заявлена в девяти номинациях премии, в том числе претендовала на статуэтки за альбом и запись года, пишет РИА ФАН. Исполнительница получила награду за свою работу Renaissance, которую признали лучшей в категории «Электронный/танцевальный альбом».
Статуэтка «Грэмми» стала 32-й в коллекции Бейонсе, это рекорд по числу полученных наград премии. Предыдущий рекордсмен — венгерский и британский дирижер Георг Шолти — был удостоен 31 награды.
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