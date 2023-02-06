Певица Бейонсе установила рекорд по количеству премий «Грэмми»

В ночь на понедельник в Лос- Анджелесе прошла 65-я церемония вручения «Грэмми». Эксперты выбрали лучших артистов и их работы за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022-го.

Бейонсе была заявлена в девяти номинациях премии, в том числе претендовала на статуэтки за альбом и запись года, пишет РИА ФАН. Исполнительница получила награду за свою работу Renaissance, которую признали лучшей в категории «Электронный/танцевальный альбом».

Статуэтка «Грэмми» стала 32-й в коллекции Бейонсе, это рекорд по числу полученных наград премии. Предыдущий рекордсмен — венгерский и британский дирижер Георг Шолти — был удостоен 31 награды.

