Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами

Русскими народными певицами для россиян в возрасте 30-40 лет являются исполнительницы Рианна и Бейонсе. Об этом заявил экс-худрук МХАТ имени Горького, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков в беседе с NEWS.ru.

Экс-худрук МХАТ Бояков заявил о создании своего театра

По словам режиссера, для части россиян русскими народными певицами являются не Надежда Бабкина и Надежда Кадышева, а иностранные звезды Рианна и Бейонсе. Бояков отметил, что в России нет «суверенной культуры».

«Мы живем в колониальной зависимости от тех моделей, которые нам дали американская культура, американский рэп — сами по себе серьезные и качественные феномены. Мне нравится Бейонсе. Но я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией», — подчеркнул худрук.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаЭдуард Бояков
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