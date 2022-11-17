Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами

По словам режиссера, для части россиян русскими народными певицами являются не Надежда Бабкина и Надежда Кадышева, а иностранные звезды Рианна и Бейонсе. Бояков отметил, что в России нет «суверенной культуры».

«Мы живем в колониальной зависимости от тех моделей, которые нам дали американская культура, американский рэп — сами по себе серьезные и качественные феномены. Мне нравится Бейонсе. Но я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией», — подчеркнул худрук.

