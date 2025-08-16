Белый дом анонсировал интервью Трампа каналу Fox News

Президент США Дональд Трамп даст интервью после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

Захарова заявила о «помешательстве» западных СМИ из-за Путина на Аляске

Отмечается, что американский лидер побеседует с телеканалом Fox News в 04:00 мск.

Ранее на Аляске стартовала встреча Трампа и Путина. Переговоры проходят в Анкоридже, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главы США и России планировали обсудить в том числе урегулирование конфликта на Украине. Известно, что Трамп и Путин сперва проведут переговоры в узком составе, далее к ним присоединятся члены делегаций.

ФОТО: Zuma / ТАСС
