Белый дом анонсировал интервью Трампа каналу Fox News
16 августа 202501:25
Президент США Дональд Трамп даст интервью после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.
Отмечается, что американский лидер побеседует с телеканалом Fox News в 04:00 мск.
Ранее на Аляске стартовала встреча Трампа и Путина. Переговоры проходят в Анкоридже, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главы США и России планировали обсудить в том числе урегулирование конфликта на Украине. Известно, что Трамп и Путин сперва проведут переговоры в узком составе, далее к ним присоединятся члены делегаций.
