Россиянка Кудерметова прошла в полуфинал турнира WTA в США
16 августа 202501:49
Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати в США.
В четвертьфинальной встрече Кудерметова обыграла теннисистку из Франции Варвару Грачеву. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.
Кудерметова в полуфинале соревнования сыграет с победительницей матча между представительницами Италии и США Жасмин Паолини и Коко Гауфф.
Ранее россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати.
