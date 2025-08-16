Россиянка Кудерметова прошла в полуфинал турнира WTA в США

Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати в США.

В четвертьфинальной встрече Кудерметова обыграла теннисистку из Франции Варвару Грачеву. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

Кудерметова в полуфинале соревнования сыграет с победительницей матча между представительницами Италии и США Жасмин Паолини и Коко Гауфф.

Ранее россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати.

Фото: twitter.com/rolandgarros
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

