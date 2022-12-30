«Князь Тьмы и голодные волки»: НСН представляет ТОП-5 зарубежных альбомов 2022 года

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Британская группа Placebo выпустила восьмой студийный альбом в конце марта. Этому предшествовал огромный перерыв, ведь предыдущий альбом «Loud Like Love» команда Брайана Молко и Стефана Олсдала выпустила в далеком 2013-м, после чего дала в его поддержку большой тур по России.

Кроме того, этот альбом был записан без ударника Стива Форреста, покинувшего группу в 2015 году.

Александр Фуковский назвал новую работу Placebo «хорошей», но все-таки немного уступающей альбому-предшественнику

«Never Let Me Go - хорошая пластинка, на твердую четверку. Но успех альбома "LLL" переплюнуть им так и не удалось», - сказал программный директор ROCK FM.

Со своей стороны, Дмитрий Кротков отметил, что во время перерыва музыканты накопили качественный материал.

«Placebo порадовал, понравился. Возможно, это следствие их долгого отсутствия, поднакопили материал», - отметил музыкальный редактор Радио JAZZ.

Музыкальный критик Илья Легостаев назвал новую работу Placebo «праздником для меломанов со стажем», а его коллега Борис Барабанов согласился, что «Never Let Me Go» - неплохой альбом.

