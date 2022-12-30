«Князь Тьмы и голодные волки»: НСН представляет ТОП-5 зарубежных альбомов 2022 года
Оззи Осборн доказал всем, кто главный рокер планеты, Placebo нарушили многолетнее молчание, Red Hot Chili Peppers вышибли искры из глаз, а Том Йорк разорвал шаблоны критикам.
Ozzy Osbourne. Альбом «Patient Number 9»
Редакция «Национальной службы новостей» продолжает подводить музыкальные итоги года и представляет ТОП-5 лучших зарубежных альбомов 2022-го.
В их число вошли новые пластинки Ozzy Osbourne, Placebo, Red Hot Chili Peppers и Muse, а также дебютный альбом группы The Smile, созданной участниками Radiohead.
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13-й сольный альбом великого и ужасного Оззи вышел в свет в сентябре и произвел сильное впечатление на критиков. В песне Immortal 74-летний британец поет: «Я никогда не умру, потому что бессмертен», и с этим соглашаются эксперты, отмечающие «заряженность» альбома, номинированного на премию «Грэмми», вручение которой состоится в феврале.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский уверен, что Оззи остается «Князем Тьмы».
«Ozzy Osbourne удивил своей тягой к жизни, и не оставил сомнений в том, что он все еще Великий Князь Тьмы!!! Трек "Patient Number 9" Дает просраться молодым, и демонстрирует недосягаемый уровень полета творчества его величества», - подчеркнул Фуковский.
С ним согласился и музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков.
«Оззи просто лучший. На сегодняшний день это лучший альбом. Оззи еще раз доказал, кто главный рокер планеты. Остальные нервно курят», - восторгается Кротков.
Placebo. Альбом «Never Let Me Go»
Британская группа Placebo выпустила восьмой студийный альбом в конце марта. Этому предшествовал огромный перерыв, ведь предыдущий альбом «Loud Like Love» команда Брайана Молко и Стефана Олсдала выпустила в далеком 2013-м, после чего дала в его поддержку большой тур по России.
Кроме того, этот альбом был записан без ударника Стива Форреста, покинувшего группу в 2015 году.
Александр Фуковский назвал новую работу Placebo «хорошей», но все-таки немного уступающей альбому-предшественнику
«Never Let Me Go - хорошая пластинка, на твердую четверку. Но успех альбома "LLL" переплюнуть им так и не удалось», - сказал программный директор ROCK FM.
Со своей стороны, Дмитрий Кротков отметил, что во время перерыва музыканты накопили качественный материал.
«Placebo порадовал, понравился. Возможно, это следствие их долгого отсутствия, поднакопили материал», - отметил музыкальный редактор Радио JAZZ.
Музыкальный критик Илья Легостаев назвал новую работу Placebo «праздником для меломанов со стажем», а его коллега Борис Барабанов согласился, что «Never Let Me Go» - неплохой альбом.
Red Hot Chili Peppers. Альбом «Unlimited Love»
Легендарные американские «перцы», являющиеся семикратными обладателями премии «Грэмми» и входящие в Зал славы рок-н-ролла, выпустили в 2022 году сразу два альбома.
1 апреля вышел 12-й студийный альбом RHCP «Unlimited Love», а в середине октября – 13-й «Return of the Dream Canteen». С возвращением после десятилетнего отсутствия гитариста Джона Фушанте музыканты записали в ходе одной сессии целых 50 песен, около 40 из которых вошли в новые альбомы.
Программный директор ROCK FM Александр Фуковский признался, что новые работы «перцев» вышибают искры из глаз.
«Хочется отметить аж целых два альбома "Red Hot Chili Peppers". Как всегда искры из глаз, хоть уже и знакомые и остепенившиеся, но зато безопасно», - подчеркнул он.
Со своей стороны, Илья Легостаев сказал НСН, что «Red Hot Chili Peppers выпустили очень хорошие пластинки».
Muse. Альбом «Will Of The People»
Девятый студийный альбом команды Мэттью Беллами вышел в конце августа. Критики сочли его возвращением духа и энергетики 2000-х, правда, тексты британцев оказались чрезмерно политизированными.
Дмитрий Кротков отметил, что этот альбом хочется переслушивать вновь и вновь.
«Muse порадовал лаконичным альбомом. Всё по делу, песни короткие, хитовые. Хочется сразу же переслушать еще раз», - признался Кротков.
Со своей стороны, Александр Фуковский указал на качество песен с Will Of The People, отправив при этом фронтмена группы «в лес».
«Muse поражают своей техничностью, но не более. Мэтью Бэлами воет с каждым альбомом все сильней и сильней, так что в лесу, среди голодных волков ему самое место», - пошутил Фуковский.
Со своей стороны, Борис Барабанов оценил новый альбом Muse на уровне Placebo.
The Smile. Альбом «A Light for Attracting Attention»
Британская группа The Smile, созданная участниками Radiohead Томом Йорком и Джонни Гринвудом, выпустила в мае свой дебютный альбом, разорвав шаблоны критиков.
Эту работу называли «лучшей новой музыкой», винтажной, «скелетной» и запутанной версией Radiohead, а некоторые эксперты обнаружили там влияние прото-панка и «математического рока».
На авторитетном сайте Metacritic альбом «A Light for Attracting Attention» получил 86 баллов из 100, а музыкальный критик Борис Барабанов и вовсе назвал его однозначно лучшим альбомом года.
«Лучшие в этом году The Smile. Это тот случай, когда под маркой своей основной группы Radiohead Том Йорк уже не может выпускать просто хорошие песни. Это обязательно должно быть какое-то новаторство и разрыв шаблонов. А как The Smile он может писать такие песни, которые нравятся всем и всем понятны», - сказал Борис Барабанов в интервью НСН.
В числе других значимых работ 2022 года Александр Фуковский упомянул SlipKnot (альбом «The End, So Far»), порадовавший его «своей агрессивной безбашенностью и неуемной энергией».
Дмитрий Кротков отметил Rammstein (альбом «Zeit»), который, «как всегда на высоте» и впечатляет «отличным драйвом и разнообразными клипами».
Со своей стороны, Илья Легостаев признался НСН, что «заинтригован новой Metallica, Gorillaz, Depeche Mode и Lana Del Rey».
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