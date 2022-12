«Князь Тьмы и голодные волки»: НСН представляет ТОП-5 зарубежных альбомов 2022 года

4

Девятый студийный альбом команды Мэттью Беллами вышел в конце августа. Критики сочли его возвращением духа и энергетики 2000-х, правда, тексты британцев оказались чрезмерно политизированными.

Дмитрий Кротков отметил, что этот альбом хочется переслушивать вновь и вновь.

«Muse порадовал лаконичным альбомом. Всё по делу, песни короткие, хитовые. Хочется сразу же переслушать еще раз», - признался Кротков.

Со своей стороны, Александр Фуковский указал на качество песен с Will Of The People, отправив при этом фронтмена группы «в лес».

«Muse поражают своей техничностью, но не более. Мэтью Бэлами воет с каждым альбомом все сильней и сильней, так что в лесу, среди голодных волков ему самое место», - пошутил Фуковский.

Со своей стороны, Борис Барабанов оценил новый альбом Muse на уровне Placebo.