Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
В этом году Ваня Дмитриенко всех покорил, его прайм-эра будет длиться не один год, уверена Клава Кока.
Певица Клава Кока в беседе со спецкором НСН предрекла певцу Ване Дмитриенко долгие годы славы.
Накануне в Московском международном Доме музыки состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии «Итоги года» стримингового сервиса «Яндекс Музыка». Так, звание «Артист года» досталось 20‑летнему поп‑исполнителю Ване Дмитриенко, чья аудитория за год превысила 19 миллионов слушателей. Совместный трек Дмитриенко с Аней Пересильд «Силуэт» был признан «Самым ожидаемым релизом 2025 года». Кока заявила, что Дмитриенко находится в прайм-эре (англ. in one's prime — означает, что человек находится в лучшей форме — прим. НСН).
«В этом году Ваня Дмитриенко всех покорил. Это абсолютно заслуженно. Я безумно за него радуюсь. Он суперталантливый, у его есть мужская харизма, обаяние, трогательный образ, при это сильные тексты и, конечно, мужская красота. Он сейчас расцвел и находится в своей прайм-эре, которая будет длиться не один год. Думаю, это надолго», — приводит слова артистки спецкор НСН.
Отвечая на вопрос журналистов про новогодние традиции, певица призналась, что любит нарезать салаты перед праздником, однако ей редко это удается, так как конец декабря расписан концертами.
«Я люблю просыпаться зимним утром и просто смотреть в окно. Также существует традиция, которую я очень люблю, — нарезать салаты. Однако почти каждый Новый год я не дома, потому что выступаю перед своими прекрасными зрителями. Пока не знаю, как получится в этом году», — сказала певица.
Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что музыкальные чарты являются эйджистской штукой, так как основная масса пользователей — зумеры, а самое сложное в жизни артиста — сначала взрослеть вместе с аудиторией, а потом не стареть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу
- Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
- «Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
- Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород
- Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
- Путин прибыл в Индию с государственным визитом
- Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров
- Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru