Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»

Отвечая на вопрос журналистов про новогодние традиции, певица призналась, что любит нарезать салаты перед праздником, однако ей редко это удается, так как конец декабря расписан концертами.

«Я люблю просыпаться зимним утром и просто смотреть в окно. Также существует традиция, которую я очень люблю, — нарезать салаты. Однако почти каждый Новый год я не дома, потому что выступаю перед своими прекрасными зрителями. Пока не знаю, как получится в этом году», — сказала певица.

Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что музыкальные чарты являются эйджистской штукой, так как основная масса пользователей — зумеры, а самое сложное в жизни артиста — сначала взрослеть вместе с аудиторией, а потом не стареть.

