Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород

По её словам, атаку на площадку ВСУ планировали осуществить в момент исполнения на сцене Гимна России.

«Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС и Минобороны удалось избежать трагедии», - указала она в своём Telegram-канале.

Ранее Шаман в третий раз подряд возглавил народный рейтинг лучших российских исполнителей, составленный ВЦИОМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

