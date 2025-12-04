Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород

Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались нанести ракетный удар по площадке в Белгороде, на которой должен был выступать заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман). Как пишет RT, об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По её словам, атаку на площадку ВСУ планировали осуществить в момент исполнения на сцене Гимна России.

«Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС и Минобороны удалось избежать трагедии», - указала она в своём Telegram-канале.

Ранее Шаман в третий раз подряд возглавил народный рейтинг лучших российских исполнителей, составленный ВЦИОМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
