Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород
Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались нанести ракетный удар по площадке в Белгороде, на которой должен был выступать заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман). Как пишет RT, об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
По её словам, атаку на площадку ВСУ планировали осуществить в момент исполнения на сцене Гимна России.
«Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС и Минобороны удалось избежать трагедии», - указала она в своём Telegram-канале.
Ранее Шаман в третий раз подряд возглавил народный рейтинг лучших российских исполнителей, составленный ВЦИОМ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу
- Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
- «Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
- Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород
- Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
- Путин прибыл в Индию с государственным визитом
- Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров
- Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru