Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок

Он отметил, что в настоящее время уже заготовлено около 300 тысяч деревьев. При этом многие жители традиционно используют искусственные ёлки.

Также Советников указал на снижение объёмов незаконной рубки.

«В 2024 году было выявлено 164 случая - на 32% меньше, чем три года назад», — заключил он.

Ранее аналитики выяснили, что в 2025 году искусственная ёлка с минимальным набором украшений обойдутся россиянам почти в пять тысяч рублей. сообщает РЕН ТВ.

