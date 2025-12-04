Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
4 декабря 202516:53
Рисков дефицита новогодних ёлок в России нет. Об этом RT рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.
Он отметил, что в настоящее время уже заготовлено около 300 тысяч деревьев. При этом многие жители традиционно используют искусственные ёлки.
Также Советников указал на снижение объёмов незаконной рубки.
«В 2024 году было выявлено 164 случая - на 32% меньше, чем три года назад», — заключил он.
Ранее аналитики выяснили, что в 2025 году искусственная ёлка с минимальным набором украшений обойдутся россиянам почти в пять тысяч рублей. сообщает РЕН ТВ.
