В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. Как пишет RT, об этом сообщили в Опреативном штабе региона.
Уточняется, что в селе Белянка Шебекинского округа украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Были ранены двое мужчин.
«У одного пострадавшего осколочное ранение ноги... от госпитализации отказался. Второй, с закрытым переломом ноги, доставляется в горбольницу №2 Белгорода», - говорится в сообщении.
Кроме того, ещё один мирный житель был ранен при ударе беспилотника по грузовику в посёлке Борисовка.
Ранее в Белгородской области в селе Гора-Подол в результате обстрела автомобиля украинскими силами погиб местный житель, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу
- Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
- «Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
- Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород
- Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
- Путин прибыл в Индию с государственным визитом
- Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров
- Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru