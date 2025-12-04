В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. Как пишет RT, об этом сообщили в Опреативном штабе региона.

Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области

Уточняется, что в селе Белянка Шебекинского округа украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Были ранены двое мужчин.

«У одного пострадавшего осколочное ранение ноги... от госпитализации отказался. Второй, с закрытым переломом ноги, доставляется в горбольницу №2 Белгорода», - говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один мирный житель был ранен при ударе беспилотника по грузовику в посёлке Борисовка.

Ранее в Белгородской области в селе Гора-Подол в результате обстрела автомобиля украинскими силами погиб местный житель, сообщает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
