Путин прибыл в Индию с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Как сообщает RT, самолёт российского лидера приземлился на авиабазе индийских ВВС Палам.

«Продолжат закупать»: Путин и Моди обсудят поставки российской нефти в Индию

У трапа Путина встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Официальная часть саммита запланирована на 5 декабря.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита в Индию российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщает РЕН ТВ.

Также отмечается, что в рамках поездки запланирована встреча Путина с индийским президентом Драупади Мурму.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитРоссияИндияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры