Путин прибыл в Индию с государственным визитом

У трапа Путина встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Официальная часть саммита запланирована на 5 декабря.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита в Индию российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщает РЕН ТВ.

Также отмечается, что в рамках поездки запланирована встреча Путина с индийским президентом Драупади Мурму.

