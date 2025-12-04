Путин прибыл в Индию с государственным визитом
4 декабря 202517:04
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Как сообщает RT, самолёт российского лидера приземлился на авиабазе индийских ВВС Палам.
У трапа Путина встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Официальная часть саммита запланирована на 5 декабря.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита в Индию российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди, сообщает РЕН ТВ.
Также отмечается, что в рамках поездки запланирована встреча Путина с индийским президентом Драупади Мурму.
