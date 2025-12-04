Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров

Большую часть аудитории кинотеатров сегодня составляют женщины, заявил НСН Александр Златопольский

Даже боевики в кинотеатры сегодня приходит посмотреть преимущественно женская аудитория, рассказал в пресс-центре НСН актер, продюсер Александр Златопольский.

Тренд из Голливуда: Войтинский объяснил интерес продюсеров к экранизации книг

«Сейчас аудитория женская, 70 на 30%. Даже когда идут «мужские фильмы», например, боевик стопроцентный, будет 80 на 20% женской аудитории», - отметил он.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», за 11 месяцев 2025 года кинотеатры заработали на 10% больше, при этом лишились 7% зрителей относительно аналогичных показателей прошлого года. По его словам, тенденция сложилась на фоне неравномерного распределения релизов в прокате.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинотеатрФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры