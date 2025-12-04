Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров

«Сейчас аудитория женская, 70 на 30%. Даже когда идут «мужские фильмы», например, боевик стопроцентный, будет 80 на 20% женской аудитории», - отметил он.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», за 11 месяцев 2025 года кинотеатры заработали на 10% больше, при этом лишились 7% зрителей относительно аналогичных показателей прошлого года. По его словам, тенденция сложилась на фоне неравномерного распределения релизов в прокате.

