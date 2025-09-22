Китайский певец Ван Си признался, что является фанатом Чайковского
Китайский певец Ван Си рассказал, что сходит вместе с дочкой на «Лебединое озеро» в Большом театре.
Певец Ван Си, представивший Китай на международном песенном конкурсе «Интервидение», признался журналистам, что является фанатом великого русского композитора Петра Чайковского.
«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Ван Си поделился с журналистами планами посетить балет «Лебединое озеро» в Большом театре.
«Я фанат Чайковского. Его музыку я ставлю своей дочери. Нам всем он нравится. Моя дочь сейчас учится балету. Мы считаем, что русская классическая музыка - искусство мирового уровня. Когда мы с ней вместе приедем в Москву в следующий раз, обязательно сходим на «Лебединое озеро». Думаю, ей будет очень интересно. Мне очень понравилась Москва, мне понравились люди, архитектура и, конечно же, музыка, которая объединяет нас всех», — передает слова артиста спецкор НСН.
Помимо всего прочего, Ван Си признался, что хотел бы записать совместную песню с Шаманом (Ярослав Дронов), который представлял Россию на «Интервидении».
«Конечно, для меня огромная честь сотрудничать с Шаманом. Жду не дождусь», — ответил китайский певец журналистам на соответствующий вопрос.
На счету Ван Си множество побед на престижных музыкальных премиях Китая, в том числе на 15-м Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в 2013 году. Кроме того, Ван Си - неоднократный лауреат премий в области моды. Ранее заслуженная артистка России Пелагея называла китайского певца среди фаворитов музыкального конкурса, напоминает «Радиоточка НСН».
Победителем песенного конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук. Ван Си занял девятое место в турнирной таблице. Российский исполнитель Шаман после своего выступления отказался от оценок жюри, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева.
