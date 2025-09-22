Помимо всего прочего, Ван Си признался, что хотел бы записать совместную песню с Шаманом (Ярослав Дронов), который представлял Россию на «Интервидении».

«Конечно, для меня огромная честь сотрудничать с Шаманом. Жду не дождусь», — ответил китайский певец журналистам на соответствующий вопрос.

На счету Ван Си множество побед на престижных музыкальных премиях Китая, в том числе на 15-м Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в 2013 году. Кроме того, Ван Си - неоднократный лауреат премий в области моды. Ранее заслуженная артистка России Пелагея называла китайского певца среди фаворитов музыкального конкурса, напоминает «Радиоточка НСН».

Победителем песенного конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук. Ван Си занял девятое место в турнирной таблице. Российский исполнитель Шаман после своего выступления отказался от оценок жюри, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева.