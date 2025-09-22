Продюсер Сандлер назвал «Интервидение» переломным моментом в шоу-бизнесе

«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после своего выступления отказался от оценок жюри, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Сандлер признался, что «Интервидение» его удивило.

«Я уже давно в этом бизнесе, меня трудно чем-то удивить, но вот «Интервидение» меня реально удивило. Сейчас все разнообразие музыки нашей планеты предстало перед нами. Я считаю, что «Интервидение» - переломный момент в понимании, куда двигаться дальше в музыкальных стилях и направлениях. Мир так многообразен в музыкальном плане. «Интервидение» разительно отличается от того, к чему, к большом сожалению, пришло «Евровидение». Там уже кризис, у всех одинаковый звук, одна и та же песня на всех. «Интервидение» обрадовало меня своим разнообразием. Это кладезь, который можно использовать в современных направлениях», — сказал собеседник НСН.

Он также подчеркнул важность культуры для страны.

«Культура и ценности музыки - одни из тех черт, которые определяют суть страны. Чем ярче, многообразнее и интереснее культура, тем ярче и перспективнее сама страна», — указал Сандлер.

На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН».

Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин, в свою очередь, заявил НСН, что главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене.

