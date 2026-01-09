В Британии более 50 тысяч домов остались без электричества

Почти 60 тысяч домов остались без электричества из-за циклона Горетти в Великобритании. Об этом пишет Times, ссылаясь на данные энергокомпании National Grid.

«Около 57 тысяч объектов недвижимости остались без электричества», - отмечается в материале.

Основная часть отключений зарегистрирована на юго-западе страны.

Накануне британская метеорологическая служба вводила высший уровень погодной опасности в графстве Корнуолл в связи с приближением циклона Горетти.

Между тем в Белгородской области 556 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

