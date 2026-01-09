Медведев: РФ будут склонять к неприемлемым компромиссам с помощью санкций
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам посредством санкций. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о поддержке законопроекта, предусматривающего введение новых антироссийских рестрикций. Вместе с тем глава Белого дома отмечал, что «надеется не использовать» их, пишет RT.
«Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы», - написал Медведев в Telegram-канале.
По словам политика, американский президент будет «вынужденно» вводить новые ограничения. Однако для России это не ново, страна «выстоит и в этот раз».
