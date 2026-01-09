В Красноярске пройдет премьера балета о жизни Пушкина

Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского в марте представит современный балет «Пушкин». Об этом рассказала пресс-секретарь учреждения Мария Зырянова.

«В марте 2026 года в нашем театре запланирована премьера балета "Пушкин"... Это балет о феномене Александра Сергеевича Пушкина, масштабе его личности. Это будет большой, двухактный спектакль», - сообщила Зырянова в беседе с ТАСС.

Музыку для постановки пишет современный композитор Константин Борисов. Режиссером балета и автором либретто выступает Никита Дмитриевский, по его словам, спектакль станет «чем-то между постмодерном, модерном, классикой и неоклассикой».

Ранее на Исторической сцене Большого театра показали балет Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». Зрители смогли вновь увидеть спектакль после 100-летнего перерыва.

