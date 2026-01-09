В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой

Музыкальный театр из Флоренции Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

Артистка планировала 20 и 21 января представить в театре свой авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием скрипача Вадима Репина.

Любимова осудила отмену концертов российских артистов в Европе

«Музыкальный театр "Маджо" сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным... в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен», - указано в сообщении.

По данным газеты Nazione, решение об отмене последовало за обращением посольства Украины в Италии к властям Флоренции и руководству театра. В конце декабря дипмиссия направила письма с призывом отменить выступления Захаровой.

Ранее в итальянской Вероне отменили участие российского певца, заслуженного артиста РФ Ильдара Абдразакова в опере «Дон Жуан».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:ИталияБалетСветлана Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры