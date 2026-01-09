В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой
Музыкальный театр из Флоренции Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.
Артистка планировала 20 и 21 января представить в театре свой авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием скрипача Вадима Репина.
«Музыкальный театр "Маджо" сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным... в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен», - указано в сообщении.
По данным газеты Nazione, решение об отмене последовало за обращением посольства Украины в Италии к властям Флоренции и руководству театра. В конце декабря дипмиссия направила письма с призывом отменить выступления Захаровой.
Ранее в итальянской Вероне отменили участие российского певца, заслуженного артиста РФ Ильдара Абдразакова в опере «Дон Жуан».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: РФ будут склонять к неприемлемым компромиссам с помощью санкций
- В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой
- Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»
- В Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населенном пункте
- Названы самые дешевые товары на Wildberries в 2025 году
- В Красноярске пройдет премьера балета о жизни Пушкина
- В Британии более 50 тысяч домов остались без электричества
- Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января
- Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров в РФ
- Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru