В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой

Музыкальный театр из Флоренции Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

Артистка планировала 20 и 21 января представить в театре свой авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием скрипача Вадима Репина.