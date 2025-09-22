«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Пригожин осудил решение Шамана сняться с конкурса.

«Не хотелось бы, чтобы из «Интервидения» делали балаган, ведь мы делаем это на весь мир. У нас очень много талантливых исполнителей, который точно так же, как и Шаман, хотят пробиться, хотят, чтобы их увидели. А он, заходя в эту историю, выступая под номером девять, а потом, понимая, что выигрывает представитель другой страны, берет и снимает свою кандидатуру. Это нехорошо попахивает! Он мог сняться до конкурса, а не после своего выступления. До конкурса допустили бы какого-то другого человека. Мне кажется, так было бы честнее. Номера у всех были прекрасные, Билан с Гагариной были шикарны. Но зачем соглашаться на участие, а потом сниматься? Ну дураков же нет вокруг! Зачем нам все время устраивать кринжовые истории? Ну сделайте вы цивилизованно. Пусть будет «Интервидение», пусть принимают участие все страны, пусть выступают молодые исполнители. Зачем звездам принимать в этом участие? Шаман наряду с Биланом мог бы быть гостем, но не участником. Мне непонятно, зачем становится участником конкурса, если ты уже звезда, которая собирает стадионы», — сказал собеседник НСН.

На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН». Ранее певец, участник группы Gorky Park Александр Маршал сказал НСН, что причина, по которой американский представитель Брэндон Ховард «сбежал» с конкурса «Интервидение-2025» в том, что он просто испугался Шаман.

