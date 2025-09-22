Пригожин: Шаман снялся с голосования, когда понял, что не сможет выиграть
Шаман снялся с «Интервидения», потому что понял, что выигрывает представитель другой страны, сказал в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин.
Певец Шаман (Ярослав Дронов), который представлял Россию на конкурсе «Интервидение», мог бы быть гостем мероприятия на ряду с Димой Биланом, а участником ему быть не следовало, заявил в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Пригожин осудил решение Шамана сняться с конкурса.
«Не хотелось бы, чтобы из «Интервидения» делали балаган, ведь мы делаем это на весь мир. У нас очень много талантливых исполнителей, который точно так же, как и Шаман, хотят пробиться, хотят, чтобы их увидели. А он, заходя в эту историю, выступая под номером девять, а потом, понимая, что выигрывает представитель другой страны, берет и снимает свою кандидатуру. Это нехорошо попахивает! Он мог сняться до конкурса, а не после своего выступления. До конкурса допустили бы какого-то другого человека. Мне кажется, так было бы честнее. Номера у всех были прекрасные, Билан с Гагариной были шикарны. Но зачем соглашаться на участие, а потом сниматься? Ну дураков же нет вокруг! Зачем нам все время устраивать кринжовые истории? Ну сделайте вы цивилизованно. Пусть будет «Интервидение», пусть принимают участие все страны, пусть выступают молодые исполнители. Зачем звездам принимать в этом участие? Шаман наряду с Биланом мог бы быть гостем, но не участником. Мне непонятно, зачем становится участником конкурса, если ты уже звезда, которая собирает стадионы», — сказал собеседник НСН.
На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН». Ранее певец, участник группы Gorky Park Александр Маршал сказал НСН, что причина, по которой американский представитель Брэндон Ховард «сбежал» с конкурса «Интервидение-2025» в том, что он просто испугался Шаман.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое детей пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Марионетка и гигант: Почему номер Шамана не поняли зрители «Интервидения»
- Продюсер Сандлер назвал «Интервидение» переломным моментом в шоу-бизнесе
- Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ
- Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана
- Спрос на ипотеку в Москве назвали полуживым
- «Нужны два монстра»: В авиаотрасли призвали открыть аэропорты Ростова и Симферополя
- Россиянам назвали причины рекордного долголетия японцев
- Шанс на счастье: Героини сериала «Москва слезам не верит» вдохновили женщин
- Врач Тимаков раскрыл нюансы безопасной вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru