Названы самые дешевые товары на Wildberries в 2025 году
Интернет-магазин Wildberries назвал самые дешевые товары из купленных на площадке в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейса.
«Самыми дешевыми... стали женский ободок для волос за 1 рубль, приобретенный по такой цене в единственном экземпляре в Тверской области, а также кабель USB — за такую же стоимость в общей сложности было куплено 70 кабелей в более чем 10 регионах... включая Москву и Ленинградскую область», - отмечается в сообщении.
Кроме того, одними из самых дешевых оказались корпус авторучки без стержня за 2 рубля - его трижды купили в Москве, приобретенная в Ивановской области крышка от банки за 4 рубля, черный крупнолистовой чай с бергамотом по 4 рубля за пакетик, шеврон на липучке «Мы здесь проездом» по такой же цене.
В число товаров с наименьшей стоимостью вошли также тканевые горшки для растений по 5 рублей, солевая батарейка за 8 рублей, кабель microUSB и шариковая ручка по 9 рублей.
Ранее стало известно, что Wildberries расширит ассортимент продаж за счет покупки сети парфюмерных магазинов «Рив Гош».
