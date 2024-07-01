Будет, но не сейчас? Зубицкий опроверг выступление Канье Уэста накануне Дня города

«Канье Уэст приезжал на день рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского и улетел утром 1 июля. Сейчас концерт не планируется, но, возможно, когда-то будет», — сказал Зубицкий.

Возможно, сейчас организаторам невыгодно раскрывать все карты, например, из-за санкций, которые могут быть введены против Канье Уэста. НСН будет следить за развитием событий.

Ранее пресс-служба «ВТБ Арены» также опровергла проведение концерта Канье Уэста на стадионе.

