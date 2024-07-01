Будет, но не сейчас? Зубицкий опроверг выступление Канье Уэста накануне Дня города
Концерт американского рэпера Канье Уэста 6 сентября не планируется, заявил НСН представитель промоутерской компании "Артлайф".
Советник президента промоутерской компании «Артлайф» Владимир Зубицкий опроверг в интервью НСН то, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в спорткомплексе «Лужники» 6 сентября, в канун Дня города.
«Артлайф» называли одним из организаторов предполагаемого концерта Канье Уэста. Кроме того, источники НСН в мэрии Москвы подтвердили, что столица готова «разносторонне поддержать» организаторов мероприятия, если концерт в «Лужниках» состоится. Однако Зубицкий заявил, что никакого концерта не будет.
«Канье Уэст приезжал на день рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского и улетел утром 1 июля. Сейчас концерт не планируется, но, возможно, когда-то будет», — сказал Зубицкий.
Возможно, сейчас организаторам невыгодно раскрывать все карты, например, из-за санкций, которые могут быть введены против Канье Уэста. НСН будет следить за развитием событий.
Ранее пресс-служба «ВТБ Арены» также опровергла проведение концерта Канье Уэста на стадионе.
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