Шоумен Павел Воля пригласил рэпера Уэста на «Шоу Воли»
Шоумен Павел Воля заявил, что пригласил американского рэпера Канье Уэста на свою передачу «Шоу Воли».
«Не так быстро все происходит. С отказами всегда происходит все сильно быстрее. Он сейчас утрясет свои графики, а мы утрясем свои. Сойдемся на нашей программе», - сказал телеведущий в разговоре с «Пятым каналом».
По его словам, процесс решения таких вопросов довольно долгий.
Ранее источник НСН в «Лужниках» подтверждал проведение переговоров о концерте Уэста на крупнейшем в «Лужниках», однако позже в СМИ появилась информация о том, что организаторы мероприятия рассматривают еще один вариант площадки – стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Рэпер якобы посетил обе площадки на минувших выходных и ему, по неподтвержденным данным, больше понравился стадион «Динамо».
Однако в пресс-службе «ВТБ Арены» НСН опровергли информацию о приезде Уэста на выходных и не подтвердили планы, связанные с проведением его концерта на стадионе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд
- ВЦИОМ: 93% россиян не хотят жить за границей
- Россия пообещала ответить на агрессивную политику Финляндии
- Шоумен Павел Воля пригласил рэпера Уэста на «Шоу Воли»
- Российские средства ПВО уничтожили несколько целей в Белгородской области
- МИД Польши: Варшава планирует создать второй учебный центр НАТО для ВСУ
- В Госдуме обозначили условия возврата России в ПА ОБСЕ
- Группа Deep Purple выпустила сингл Lazy Sod
- Минкультуры РФ поддержало введение дресс-кода для артистов
- СМИ: Пожилые владельцы квартир пользуются уловками телефонных аферистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru