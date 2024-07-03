Шоумен Павел Воля пригласил рэпера Уэста на «Шоу Воли»

«Не так быстро все происходит. С отказами всегда происходит все сильно быстрее. Он сейчас утрясет свои графики, а мы утрясем свои. Сойдемся на нашей программе», - сказал телеведущий в разговоре с «Пятым каналом».

По его словам, процесс решения таких вопросов довольно долгий.

Ранее источник НСН в «Лужниках» подтверждал проведение переговоров о концерте Уэста на крупнейшем в «Лужниках», однако позже в СМИ появилась информация о том, что организаторы мероприятия рассматривают еще один вариант площадки – стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Рэпер якобы посетил обе площадки на минувших выходных и ему, по неподтвержденным данным, больше понравился стадион «Динамо».

Однако в пресс-службе «ВТБ Арены» НСН опровергли информацию о приезде Уэста на выходных и не подтвердили планы, связанные с проведением его концерта на стадионе.

