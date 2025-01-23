«Продюсер может быть раздолбаем!»: Директор Долиной дает советы молодым
Продюсер Сергей Пудовкин в эфире НСН рассказал, что готов принять участие в новой программе Вышки и Гнесинки по подготовке продюсеров, чтобы поделиться своим опытом работы с большими артистами...
Продюсеры и промоутеры должны обладать индивидуальностью, искрой и шармом, чтобы уметь подстроиться под быстроменяющийся рынок, заявил известный продюсер Сергей Пудовкин в разговоре с НСН. Сегодня Пудовкин продюсирует таких знаменитых артистов, как Лариса Долина, Витас, Лада Дэнс, Александр Буйнов, Родион Газманов и других,
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоялся 18 января. Известный продюсер Сергей Пудовкин поприветствовал программу и отметил, что хочет поучаствовать в ней, чтобы дать советы будущим специалистам в музыкальной индустрии.
«По своему опыту скажу, что для того, чтобы вырастить, например, качественного промоутера, у меня в среднем уходило шесть-семь лет. Это при том, что человек должен быть очень талантливым изначально. Это как музыканты: можно научить его, условно, играть на гитаре достаточно неплохо. Но если нет искры, шарма, индивидуальности, то ничего не получится. Я могу вспомнить цитату режиссера Марка Захарова, который сказал, что самые большие таланты, которые у него были – это актеры Караченцов и Абдулов. Они сидели на задних партах, кидались бумажками на уроках, были немножко раздолбаями. Это не прямая цитата, но отсылка к этой мысли достаточно точная. Прдюсер, как и промоутер должен быть хорошим раздолбаем, потому что все сиюминутно меняется по состоянию дел на рынке, по атмосфере, которая есть в обществе. Студенты этой программы должны быть очень пластичными», - сказал Пудовкин.
Он признался, что готов принять участие в новой программе Вышки и Гнесинки и поделиться своим опытом в области коммуникации и влияния на людей через шоу-бизнес.
«Есть не то чтобы секреты, есть больше установки в области психологии, коммуникации, психологии общения с людьми, умения влиять на массы через инструмент под названием шоу-бизнес. В этом бизнесе грабли каждый день, и непонятно, может на них как раз и надо наступать. В этом, наверное, самая большая сложность. У нас в этом деле нет каких-то норм, которых надо придерживаться. Быть человеком в любой профессии не помешает. А дальше очень быстротекущая и конъюнктурная ситуация, которая зависит от большого количества параметров», - указал собеседник агентства.
Пудовкин также рассказал, что часто молодые артисты быстро становятся знаменитыми, но также быстро «сгорают», поскольку не понимают, как дальше удержаться на рынке. Поэтому продюсер должен уметь работать с разными категориями артистов:
«Нам не помешает всем "молодая шпана". Среди артистов, например, очень много ярких, смелых, красивых и креативных, а вот среди промоутеров и продюсеров, на мой взгляд, таковых мало. В результате, яркие, дерзкие, сильные артисты появляются регулярно, но многие сгорают быстро. Я за свою почти 35-летнюю историю видел очень много сгоревших дотла сильных артистов, которые могли бы и на пятки наступить. Да и чего наступать-то? Места много, всем хватит! Но, к сожалению, кому-то не хватает ума, кому-то сил. Земля большая, рынков много, умейте правильно рассчитывать силы, комбинировать и вперед!», - призвал Пудовкин.
«Практика и еще раз практика!»: Музиндустрия поддержала запуск новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки
Ранее продюсер нашумевшей сибирской фолк-группы Otyken Андрей Чернецов (Медонос) заявил в беседе с НСН, что новая программа по подготовке продюсеров от двух ведущих вузов России поможет молодым продюсерам и новым музыкальным коллективам найти себя на новых рынках. А музыкант Родион Газманов, комментируя открытие новой магистратуры НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных, заявил, что сам бы с удовольствием пошел туда учиться.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов при этом отметил, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркнул, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.
Разработчиками образовательной программы «Продюсер музыкальной индустрии» стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных, передает «Радиоточка НСН».
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