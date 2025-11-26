Она указала, что цены на музыкальные инструменты в этом году выросли в среднем на 10%.

«По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10%. Это связано с тем, что выросли логистические издержки. Все мы знаем из новостей, что возникают определенные сложности на границах, в частности на границе с Белоруссией. Эти сложности задерживают груз. Задержка груза — это удорожание этого груза. Также есть проблемы с оплатой товаров. Напрямую из российских банков мы мало что можем оплатить за рубежом. Наш ассортимент состоит из 98% товаров импортного производства. Все эти факторы, конечно, повышают себестоимость товара на входе. Сильнее всего подорожала электроника, товары из Китая и Европы. Подешевели некоторые клавишные инструменты. Это связано с тем, что на рынке стало больше предложений, и это усилило конкурентную среду. Скорее всего, снижение цен — вынужденная мера со стороны продавцов», — заключила Еремичева.

Ранее Еремичева рассказывала НСН, что восстановить объемы поставок музыкальных инструментов и оборудования из-за границы еще не удалось, однако в следующем году ожидается рост спроса на товары.

