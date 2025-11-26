Подорожали на 10%: Сколько стоят виниловые проигрыватели
Цены на музыкальные инструменты в этом году выросли в среднем на 10%, подешевели лишь некоторые клавишные инструменты, сказала НСН Ольга Еремичева.
Цены на музыкальные инструменты в этом году увеличились в среднем на 10% из-за возросших логистических издержек и проблем с оплатой импортных товаров, сказала НСН коммерческий директор сети музыкальных магазинов «Музторг» Ольга Еремичева.
По прогнозам исследовательского агентства Market Reports World, к 2030 году объем продаж виниловых проигрывателей вырастет до 426,3 миллиона долларов. По данным Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, в 2023 году продажи виниловых альбомов принесли в два раза больше прибыли, чем компакт-диски. За 2024 год россияне купили только на маркетплейсах Ozon и Wildberries до 40,5 тысячи виниловых пластинок, продажи по сравнению с 2023 годом выросли в два раза. Еремичева отметила, что россияне чаще всего приобретают усилитель и колонки дополнительно к виниловому проигрывателю.
«Значительных изменений спроса категории виниловых проигрывателей нет. У нее небольшая, но очень стабильная аудитория. Средняя стоимость проигрывателя — около 30 тысяч рублей. Обычно покупатели приобретают комплект из нескольких позиций, чтобы использовать проигрыватель наиболее широко. То есть вместе с проигрывателем покупают усилитель и колонки. Обычно виниловые проигрыватели приобретают опытные музыканты для профессиональных задач. Кроме того, проигрыватели часто покупаются как интерьерная вещь для создания атмосферы. Примечательно, что у молодежи усиливается интерес к этой категории. Веяние пока в начинающемся состоянии, в зачаточном, но вектор такой есть», — сказала собеседница НСН.
Она указала, что цены на музыкальные инструменты в этом году выросли в среднем на 10%.
«По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10%. Это связано с тем, что выросли логистические издержки. Все мы знаем из новостей, что возникают определенные сложности на границах, в частности на границе с Белоруссией. Эти сложности задерживают груз. Задержка груза — это удорожание этого груза. Также есть проблемы с оплатой товаров. Напрямую из российских банков мы мало что можем оплатить за рубежом. Наш ассортимент состоит из 98% товаров импортного производства. Все эти факторы, конечно, повышают себестоимость товара на входе. Сильнее всего подорожала электроника, товары из Китая и Европы. Подешевели некоторые клавишные инструменты. Это связано с тем, что на рынке стало больше предложений, и это усилило конкурентную среду. Скорее всего, снижение цен — вынужденная мера со стороны продавцов», — заключила Еремичева.
Ранее Еремичева рассказывала НСН, что восстановить объемы поставок музыкальных инструментов и оборудования из-за границы еще не удалось, однако в следующем году ожидается рост спроса на товары.
